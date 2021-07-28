Причини, через які домашні тварини поводяться огидно, потрібно шукати у способі життя їх предків. Часто в усьому винне "дике" коріння собак та котів, а також історія їх співіснування з людьми.
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Чому собаки стрибають і хочуть лизнути нас в обличчя
Дослідження показують, що всі собаки однаково тісно пов'язані з популяціями вовка з різних країн світу. Тобто всі песики еволюціонували від спільного предка. Ймовірно, спершу ці вовки ходили за невеликими групами людей та підбирали залишки їжі. А може, люди тримали вовченят як домашніх тварин.
Звичку підстрибувати до лиця собаки перейняли у вовків / Фото Unsplash
Звичка стрибати й облизувати лице господарів – прямий прояв вовчої "натури". Малі вовченя саме так зустрічають членів зграї із полювання. Вони підстрибують та облизують губи дорослих вовків, випрошуючи їжу.
Гавкання й нявчання щосили
Для домашніх котів та собак гавкіт і нявчання стали способом спілкуватися з людиною і заявляти про свою присутність.
Дослідження доводять, що для людського вуха набагато приємніше чути навчання домашніх кішок, аніж диких. Отже, у процесі еволюції коти навчилися не тільки приваблювати увагу своїм голосом, а й пом'якшили його до приємного для людей.
Коти нявчать, щоб привабити увагу людей / Фото Unsplash
А гавкіт собак подекуди нагадує плач людських немовлят, що змушує господарів уважно дослухатися до нього. Собаки гавкають, щоб налякати несподіваного ворога, змусити здобич завмерти й злякати її, і, звісно, щоб привернути до себе увагу людини.
Коти мітять територію або приносять "подарунки"
Якщо ви або ваші сусіди регулярно знаходять екскременти котика у саду, знайте – так тварина відзначає межі своєї території. Цю звичку коти "позичили" у своїх диких предків, які таким чином "відгороджують" свою зону для полювання від сусідських.
У природі кішки приносять своїм малюкам напівживих тварин / Фото Unsplash
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Також цікавим є момент, коли кішки приносять своїм господарям впольованих мишей або птахів. У природі мами-кішки дають напівмертвих тварин своїм кошенятам, щоб ті вчилися полювати. Отже, ваша улюблениця вважає вас недолугим кошеням, яке не здатне саме роздобути собі їжу.