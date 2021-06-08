Почему собаки едят траву и когда из-за этого стоит беспокоиться

Большинство собак на прогулке подергивают зеленую траву, когда имеют к ней доступ. Их, конечно, трудно назвать травоядными, однако 80% собак не откажутся от спелой и свежей зелени.

Ученые до сих пор не имеют единого мнения, почему собаки едят траву. Впрочем, можно выделить 6 явных причин такого угощения. Из-за некоторых из них владельцам собаки действительно стоит беспокоиться.

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Почему собаки едят траву

Спойлер: в основном потребление травы не является проблемой, но если ваша собака начинает переедать траву и блевать, вам стоит обратиться к ветеринару.

1. Собаке нужно больше клетчатки в рационе

Собаки могут испытывать недостаток такого питательного компонента как клетчатка. Трава может обеспечивать дозу микроэлементов или витаминов, которых не хватает в рационе питомца.

Если собака не получает достаточного количества клетчатки, у нее появится:

диарея

запор

заблокированные анальные железы (из-за них собака может чесать спину и попку о мебель и ковры)

ожирение.

Если вы заметили эти признаки, а собака на прогулке активно ест траву, поговорите об этом со своим ветеринаром, не следует ли откорректировать рацион собаки.

2. Желудок собаки засорен

Вы проявляете любовь к своему песику, заботясь о его питании, ведь сбалансированный рацион – основа полноценной жизни наших четвероногих друзей. Выбирайте высококачественные корма Purina®, в состав которых входят витамины и минералы, обеспечивающие гармоничное развитие и крепкий иммунитет вашего любимца.

Клетчатка в траве может помочь пище легче перемещаться по кишечнику собаки. Трава также может помочь, если у собаки есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта.

Благодаря инстинкту некоторые собаки узнали, что употребление травы может успокоить их кислотный рефлюкс (выброс кислоты и желчи из желудка в пищевод – 24 канал). Если у собак болит желудок, они могут есть траву, чтобы чувствовать себя лучше.

В случае же если собака переедает траву, чтобы унять боль, она просто начинает ею блевать. В таком случае медлить нельзя и стоит сразу обращаться к ветеринару.



Травой собаки утоляют выброс кислоты в пищевод / Фото с Pixabay

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3. Собака обеспокоена

Употребление травы также может быть признаком того, что ваша собака испытывает беспокойство. Например, собака, которая боится, когда к ней приближается другая собака или человек, может внезапно начать нюхать или даже есть траву.

В некоторых случаях поедание травы может быть обычной тревожной привычкой, подобной тому, как нервный человек грызет ногти.

4. У собаки кишечные глисты

Поедание травы и диарея, безусловно, являются признаками того, что у собаки могут быть глисты. Кроме активного употребления травы, у собаки можно заметить следующие симптомы:

рвота или диарея

потеря веса;

вялость;

глисты в кале.

Средства дегельминтизации работают быстро, облегчая диарею и останавливая поедание травы собакой. Однако при наличии этих симптомов необходимо обратиться к ветеринару, который пропишет правильные лекарства.



Собака может есть траву во время волнения / Фото с Pixabay