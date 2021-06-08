Ученые до сих пор не имеют единого мнения, почему собаки едят траву. Впрочем, можно выделить 6 явных причин такого угощения. Из-за некоторых из них владельцам собаки действительно стоит беспокоиться.
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1. Собаке нужно больше клетчатки в рационе
Собаки могут испытывать недостаток такого питательного компонента как клетчатка. Трава может обеспечивать дозу микроэлементов или витаминов, которых не хватает в рационе питомца.
Если собака не получает достаточного количества клетчатки, у нее появится:
- диарея
- запор
- заблокированные анальные железы (из-за них собака может чесать спину и попку о мебель и ковры)
- ожирение.
Если вы заметили эти признаки, а собака на прогулке активно ест траву, поговорите об этом со своим ветеринаром, не следует ли откорректировать рацион собаки.
2. Желудок собаки засорен
Клетчатка в траве может помочь пище легче перемещаться по кишечнику собаки. Трава также может помочь, если у собаки есть какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта.
Благодаря инстинкту некоторые собаки узнали, что употребление травы может успокоить их кислотный рефлюкс (выброс кислоты и желчи из желудка в пищевод – 24 канал). Если у собак болит желудок, они могут есть траву, чтобы чувствовать себя лучше.
В случае же если собака переедает траву, чтобы унять боль, она просто начинает ею блевать. В таком случае медлить нельзя и стоит сразу обращаться к ветеринару.
Травой собаки утоляют выброс кислоты в пищевод / Фото с Pixabay
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3. Собака обеспокоена
Употребление травы также может быть признаком того, что ваша собака испытывает беспокойство. Например, собака, которая боится, когда к ней приближается другая собака или человек, может внезапно начать нюхать или даже есть траву.
В некоторых случаях поедание травы может быть обычной тревожной привычкой, подобной тому, как нервный человек грызет ногти.
4. У собаки кишечные глисты
Поедание травы и диарея, безусловно, являются признаками того, что у собаки могут быть глисты. Кроме активного употребления травы, у собаки можно заметить следующие симптомы:
- рвота или диарея
- потеря веса;
- вялость;
- глисты в кале.
Средства дегельминтизации работают быстро, облегчая диарею и останавливая поедание травы собакой. Однако при наличии этих симптомов необходимо обратиться к ветеринару, который пропишет правильные лекарства.
Собака может есть траву во время волнения / Фото с Pixabay
5. Привычка, унаследованная от предков
В дикой природе собаки охотятся на различных животных, которые питаются травой. Когда собаки едят животное, они также поедают содержимое желудка травоядных и получают питательные вещества из растений.
В своих современных диетах собаки могут не получать этих самых питательных веществ, и вполне возможно, что они могут искать траву как добавку. Применение травы также может быть частью собачьего инстинкта искать пищу.
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6. Просто нравится вкус
Некоторым собакам может просто понравиться вкус или текстура травы. Можно даже заметить, какой именно вид травы собака поедает чаще всего.
Недавно скошенная трава выделяет химическое вещество 3-гексенал, которая может сделать траву аппетитной для собак.