Это ненормально: почему собака постоянно голодная

Владельцы собак нередко сталкиваются с ситуацией, когда после того, как собака только поела, может продолжать выпрашивать еще еды, виляя хвостом и следуя за хозяином. Такое поведение можно объяснить несколькими ключевыми причинами.

Почему собака постоянно голодная?

Владельцам домашних животных рекомендуется запланировать визит к ветеринару, если их собака постоянно голодна, несмотря на отсутствие других симптомов и хорошее самочувствие.

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У собак, которые постоянно голодны, также наблюдают еще и такие симптомы:

повышенная жажда и мочеиспускание,

рвота или диарея,

изменения в весе (увеличение или потеря),

изменения формы тела, например увеличение живота и уменьшение мышц,

питание непродовольственными товарами.

Причины одержимости собак едой остаются непонятными. Эксперты предполагают, что такое поведение может быть связано с психологическими проблемами, такими как стресс или медицинские заболевания.

Так, ветеринары назвали некоторые из самых распространенных причин повышенного аппетита у собак:

психологические проблемы, такие как тревога или стресс,

поведение вследствие плохого питания,

процесс старения (с возрастом собаки начнут больше хотеть еды),

лекарства,

нарушение обмена веществ,

паразиты/инфекции, которые препятствуют усвоению питательных веществ.

Так может проявляться жадность собаки

Основной причиной быстрого поглощения пищи у собак является их врожденная жадность. Владельцам домашних животных рекомендуется следить за взаимодействием своих любимцев во время еды, особенно, если в домохозяйстве есть несколько собак или котов.

Почему собака постоянно хочет есть / Фото Unsplash

В поведении собак проявление жадности к еде обычно наблюдается в двух аспектах: страх, что еду отберут, и желание отобрать еду у соседа. Для решения этой проблемы рекомендуется кормить животных отдельно, или в разных помещениях, или через перегородку, чтобы они не видели друг друга.

В некоторых случаях владелец может быть виноват в том, что его собака спешит во время еды. Например, если владелец часто опаздывает с работы, а собака остается дома напуганной и голодной, это может привести к стрессу и нестабильному пищевому поведению.

Напомним, ранее Pets 24 рассказывал, почему собака лает без причины. На самом деле это может быть связано с причиной, которая на тот момент неизвестна его хозяину.