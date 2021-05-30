Почему собака копается в кошачьем лотке, ест наполнитель или фекалии

Если у вас никогда не было собаки и кота одновременно, возможно, этот вопрос сначала удивит. Однако многие владельцы домашних животных знают об этой проблеме на практике: пес с нескрываемым интересом исследует лоток кота.
Иногда бывает, что собака не просто перебирает лоток и обнюхивает его содержимое, а также пробует на вкус. Как бы противно это ни звучало для человека, но для собаки лоток – это интересное место исследования.
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Почему собака лезет в кошачий лоток
Собаки чрезвычайно ориентированы на запах. По разным исследованиям ученых, нос собаки чувствительнее человеческого в 10 – 100 тысяч раз. Есть классический пример исследовательницы Александры Гортович: человек на запах может не различить, есть ли в его кофе сахар. Между тем собака может обнаружить чайную ложку сахара в воде объемом в два бассейна.
Собака лезет в кошачий лоток из любопытства / Фото с Unsplash
С точки зрения собаки, мир существует запахом, и такая приманка в доступной зоне как лоток просто "зовет" его на опыты. То же происходит и в ситуации, когда собака находит мертвое животное: для человека это выглядит отвратительно – для собаки – естественная потребность утолить любопытство.
Вопрос о самом отвратительном
Относительно того, почему собака может "попробовать на зуб" кошачьи фекалии, есть несколько вариантов:
- собака проголодалась;
- так когда-то делала мама: съедала его фекалии;
- вкусовые предпочтения;
- недостаток внимания;
- соперничество с кошкой.
О последнем стоит рассказать подробнее: если собака ест кал кота, возможно, так животное хочет показать, кто в доме настоящий хозяин. Как известно, и собаки, и кошки часто метят свою территорию, делая кучки и лужи.
Собака, почувствовав "аромат" кошачьих фекалий, стремится как можно скорее уничтожить их (то есть съесть), чтобы показать, что территория не принадлежит коту.
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Может ли наполнитель или фекалии повредить собаке
И да, и нет. Чаще всего, собаки, которые съели кошачий наполнитель или какашку или не страдают от последствий, или имеют незначительные желудочно-кишечные расстройства: например, жидкий стул. В подавляющем большинстве собаки съедают кал, но какая-то часть наполнителя также может оказаться в их пасти.
Вред для здоровья собаки зависит от типа наполнителя и того, "сходил" ли в него котик и оставил ли свои фекалии или мочу. Наполнитель бывает разных видов: бентонитовый (как правило, его просто называют – песок – 24 канал), зерна початков кукурузы, деревянная стружка, силикат, глина.Собака – это верный друг, всегда рядом. Однако ему тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina®, содержащее все необходимые его организму питательные вещества.
Если натуральные компоненты (стружка, кукуруза, зерна) не повредят собаке, то химические, например, силикат – вполне вероятно. Наполнитель, который комкается, обычно имеет глинистую добавку, такую как бентонит натрия.
Различное содержание лотка может по-разному навредить собаке / Фото с kotomaniya
Что делать, если кот съел наполнитель или кошачьи фекалии
- Если вы знаете, что ваш питомец лазил в кошачий лоток и ел оттуда что-то, следите за его стулом в течение следующих 24 часов.
- Если вы заметили, как воспитанник рвет или искажает спину от боли, немедленно отвезите его к ветеринару.
- Если ваша собака проглотила большое количество наполнителя, это может привести к закупорке желудка, которое в худшем случае потребует хирургического вмешательства.
- Если вы не делали очередной дегельминтизации животных, это – именно то время, чтобы проконсультироваться об этой процедуре с ветеринаром.
Самый простой и безопасный способ предотвратить то, что собака будет есть наполнитель или фекалии – это физически запретить доступ к лотку. Кроме того, чистите лоток несколько раз в день: это оценит и кот, и собака.