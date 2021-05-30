Почему собака копается в кошачьем лотке, ест наполнитель или фекалии

Если у вас никогда не было собаки и кота одновременно, возможно, этот вопрос сначала удивит. Однако многие владельцы домашних животных знают об этой проблеме на практике: пес с нескрываемым интересом исследует лоток кота.

Иногда бывает, что собака не просто перебирает лоток и обнюхивает его содержимое, а также пробует на вкус. Как бы противно это ни звучало для человека, но для собаки лоток – это интересное место исследования.

Интересно Purina®: Мы не только наполняем миски любимцев, мы наполняем заботой мир вокруг

Почему собака лезет в кошачий лоток

Собаки чрезвычайно ориентированы на запах. По разным исследованиям ученых, нос собаки чувствительнее человеческого в 10 – 100 тысяч раз. Есть классический пример исследовательницы Александры Гортович: человек на запах может не различить, есть ли в его кофе сахар. Между тем собака может обнаружить чайную ложку сахара в воде объемом в два бассейна.



Собака лезет в кошачий лоток из любопытства / Фото с Unsplash

С точки зрения собаки, мир существует запахом, и такая приманка в доступной зоне как лоток просто "зовет" его на опыты. То же происходит и в ситуации, когда собака находит мертвое животное: для человека это выглядит отвратительно – для собаки – естественная потребность утолить любопытство.

Вопрос о самом отвратительном

Относительно того, почему собака может "попробовать на зуб" кошачьи фекалии, есть несколько вариантов:

собака проголодалась;

так когда-то делала мама: съедала его фекалии;

вкусовые предпочтения;

недостаток внимания;

соперничество с кошкой.

О последнем стоит рассказать подробнее: если собака ест кал кота, возможно, так животное хочет показать, кто в доме настоящий хозяин. Как известно, и собаки, и кошки часто метят свою территорию, делая кучки и лужи.

Собака, почувствовав "аромат" кошачьих фекалий, стремится как можно скорее уничтожить их (то есть съесть), чтобы показать, что территория не принадлежит коту.

Узнайте Сколько наполнителя нужно насыпать в кошачий лоток

Может ли наполнитель или фекалии повредить собаке