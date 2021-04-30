В результате цель уже выполнена на 100%: в целом запустили 23 новых продуктах против запланированных 14.

Подробнее с этой целью Purina® можно ознакомиться по этой ссылке.

Предоставлять доступную информацию о продуктах Purina®

Purina® стремится предоставлять потребителям легкий доступ, точную и прозрачную информацию о кормах для домашних животных.

Исследование существенных вопросов показало, что сегодня владельцы домашних животных внимательно изучают бренды и товары Purina®. Они хотят знать, что входит в состав продукции, и чем больше такой информации, тем лучше.

Компания признает, что, хотя уже делится информацией о продукции, владельцы домашних животных не всегда в состоянии понять ее так легко, как хотелось бы. Компания Purina® пытается сделать информацию о питании легко доступной и понятной для всех.

Более о доступной информацию о продукции Purina® читайте здесь.

Удалить искусственные красители из продукции Purina®

В компании осознают: так же, как люди не желают видеть искусственные красители в своей пищи, они против их наличия в корме, который употребляют их домашние любимцы. Поэтому Purina® достигла значительного прогресса в составе основных кормов.

В 2018 году искусственных красителей было использовано всего 68 тонн (по состоянию на сентябрь 2018 года) против 125,2 тонны в 2017 году. Это составляет снижение на 45,4% с декабря 2017 года.

Про устранение искусственных красителей в кормах Purina® больше читайте по этой ссылке.

Способствовать снижению риска ожирения домашних любимцев

Исследования доказывают, что ожирение является главной проблемой здоровья домашних любимцев: 33 – 58% кошек и собак имеют избыточный вес.

Цель компании – инициировать реальные изменения, чтобы помочь уменьшить риск ожирения домашних любимцев с помощью совместных профилактических программ с ключевыми специалистами по вопросам питания и здравоохранения.

Больше о пути решения этой проблемы читайте по ссылке.

Способствовать поиску владельцев для бездомных животных

Из-за экономических и социальных факторов тысячи собак, кошек и других животных ежегодно остаются брошенными, и их количество только растет. В компании осознают, что находятся в уникальном положении, и уже участвуют в ряде программ, способствующих адопции домашних животных.