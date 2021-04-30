Поэтому компания взяла на себя 10 обязательств, которые стремится выполнить до 2023 года. Каждое из этих обязательств уже меняет мир к лучшему в Украине и других странах Европы.
Purina® Ukraine – Заботится о любимцах и о нашей планете
Обязательства компании Purina®
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Воплощать инновации для улучшения здоровья и благосостояния животных
В Purina® убеждены: качественное питание, основанное на научных данных, имеет важное значение для благосостояния домашних любимцев.
С 2020 до 2023 года Purina® планирует выпустить 14 новых продуктов, предназначенных для улучшения здоровья и благосостояния животных. В 2018 году выпустили 7 новых продуктов, а в течение 2019 было выпущено еще 16 продуктов.
В результате цель уже выполнена на 100%: в целом запустили 23 новых продуктах против запланированных 14.
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Предоставлять доступную информацию о продуктах Purina®
Purina® стремится предоставлять потребителям легкий доступ, точную и прозрачную информацию о кормах для домашних животных.
Исследование существенных вопросов показало, что сегодня владельцы домашних животных внимательно изучают бренды и товары Purina®. Они хотят знать, что входит в состав продукции, и чем больше такой информации, тем лучше.
Компания признает, что, хотя уже делится информацией о продукции, владельцы домашних животных не всегда в состоянии понять ее так легко, как хотелось бы. Компания Purina® пытается сделать информацию о питании легко доступной и понятной для всех.
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Удалить искусственные красители из продукции Purina®
В компании осознают: так же, как люди не желают видеть искусственные красители в своей пищи, они против их наличия в корме, который употребляют их домашние любимцы. Поэтому Purina® достигла значительного прогресса в составе основных кормов.
В 2018 году искусственных красителей было использовано всего 68 тонн (по состоянию на сентябрь 2018 года) против 125,2 тонны в 2017 году. Это составляет снижение на 45,4% с декабря 2017 года.
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Способствовать снижению риска ожирения домашних любимцев
Исследования доказывают, что ожирение является главной проблемой здоровья домашних любимцев: 33 – 58% кошек и собак имеют избыточный вес.
Цель компании – инициировать реальные изменения, чтобы помочь уменьшить риск ожирения домашних любимцев с помощью совместных профилактических программ с ключевыми специалистами по вопросам питания и здравоохранения.
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Способствовать поиску владельцев для бездомных животных
Из-за экономических и социальных факторов тысячи собак, кошек и других животных ежегодно остаются брошенными, и их количество только растет. В компании осознают, что находятся в уникальном положении, и уже участвуют в ряде программ, способствующих адопции домашних животных.
В Украине Purina® в частности уже давно поддерживает программу "Сытый старт" в рамках которой будущие владельцы домашних любимцев получают стартовый набор корма для нового члена их семьи.
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Продвигать преимущества присутствия собак на рабочем месте
Пребывание домашних любимцев на работе вместе с хозяином и хозяйкой – это один из способов, благодаря которому можно наслаждаться общением с воспитанниками в течение целого дня.
Предварительно запланированное цель Purina® уже удалось достичь на 100%. В конце 2020 компания создала 200 альянсов для поддержки инициативы относительно присутствия собак на рабочем месте.
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Популяризировать программы для детей, посвященные ответственному отношению к домашним любимцам
Дети – это следующее поколение владельцев домашних животных, и важно, чтобы они понимали преимущества домашних любимцев и понимали, как лучше вести себя с ними.
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Создавать рабочие места для молодежи во всей Европе
Безработица среди молодежи – глобальный вопрос. В Purina® осознают, что привлечение и удержание людей с опытом является чрезвычайно важным как для компании, так и для обеспечения счастливого будущего для домашних любимцев.
Эту цель уже также удалось достичь на 100%. В Purina® трудоустроили 2429 молодых людей с 2014 года. В компании ежегодно является от 20 000 до 25 000 возможностей трудоустройства для молодежи в возрасте до 30 лет. Больше о рабочих местах в Purina® для молодых людей читайте здесь.
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Улучшить экологические характеристики упаковки Purina®
В компании работают над уменьшением как числа различных слоев материалов, так и сочетания этих материалов в упаковке кормов. Это нужно для того, чтобы сделать ее более легкой для вторичного использования. Один из приоритетов – сделать упаковку для влажных кормов Purina® полностью пригодной для вторичного использования.
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Внедрить ответственный подход к выбору источников сырья
Владелец домашних животных, супермаркет или ветеринар – каждый хочет знать, откуда поставляются ингредиенты для кормов и какое воздействие на окружающую среду может осуществлять их источник. Так же они хотят знать, какую политику поставки внедряет Purina®.
Компания стремится, чтобы производство высококачественного сырья поставщиками было ответственным и экологически безопасным.