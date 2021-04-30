У Purina® переконані: якісне харчування, яке базується на наукових даних, має важливе значення для добробуту домашніх улюбленців.

З 2020 до 2023 року Purina® планує випустити 14 нових продуктів, призначених для покращення здоров’я та добробуту домашніх тварин. У 2018 році випустили 7 нових продуктів, а протягом 2019 року було запущено ще 16 продуктів.

У результаті мета вже виконана на 100%: у цілому запустили 23 нові продукти проти запланованих 14.

Детальніше з цією метою Purina® можна ознайомитися за цим посиланням.

Надавати доступну інформацію про продукти Purina®

Purina® прагне надавати споживачам легкий доступ, точну та прозору інформацію про корми для домашніх тварин.

Дослідження суттєвих питань довело, що сьогодні власники домашніх тварин уважно вивчають бренди та товари Purina®. Вони хочуть знати, що входить до складу продукції, і чим більше такої інформації, тим краще.

Компанія визнає, що, хоча вже ділиться інформацією про продукцію, власники домашніх тварин не завжди в змозі зрозуміти її так легко, як хотілося б. Компанія Purina® намагається зробити інформацію про харчування легко доступною та зрозумілою для всіх.

Більше про доступну інформацію щодо продукції Purina® читайте тут.

Видалити штучні барвники з продукції Purina®

У компанії усвідомлюють: так само, як люди не бажають бачити штучні барвники у своїй їжі, вони проти їхньої наявності в кормі, який вживають їхні домашні улюбленці. Відтак Purina® досягла значного прогресу щодо складу основних кормів.

У 2018 році штучних барвників було використано загалом 68 тонн (станом на вересень 2018 року) проти 125,2 тонни у 2017 році. Це становить зниження на 45,4 % з грудня 2017 року.

Щодо усунення штучних барвників у кормах Purina® більше читайте за цим посиланням.

Сприяти зниженню ризику ожиріння домашніх улюбленців

Дослідження доводять, що ожиріння є головною проблемою здоров’я домашніх улюбленців: 33 – 58 % котів та собак мають надмірну вагу.

Мета компанії – ініціювати реальні зміни, щоб допомогти зменшити ризик ожиріння домашніх улюбленців за допомогою спільних профілактичних програм з ключовими фахівцями з питань харчування та охорони здоров’я.

Більше про шляхи вирішення цієї проблеми читайте за посиланням.

Сприяти пошуку власників для безпритульних тварин

Через економічні та соціальні фактори тисячі собак, котів та інших тварин щороку залишаються покинутими, і їхня кількість тільки зростає. У компанії усвідомлюють, що перебувають в унікальному положенні, і вже беруть участь у низці програм, що сприяють адопції домашніх тварин.