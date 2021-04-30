Тому компанія взяла на себе 10 зобов'язань, які прагне виконати до 2023 року. Кожне з цих зобов'язань уже змінює світ на краще в Україні та інших країнах Європи.
Purina® Ukraine – Піклується про улюбленців та про нашу планету
Зобов’язання компанії Purina®
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Втілювати інновації для поліпшення здоров’я та добробуту домашніх тварин
У Purina® переконані: якісне харчування, яке базується на наукових даних, має важливе значення для добробуту домашніх улюбленців.
З 2020 до 2023 року Purina® планує випустити 14 нових продуктів, призначених для покращення здоров’я та добробуту домашніх тварин. У 2018 році випустили 7 нових продуктів, а протягом 2019 року було запущено ще 16 продуктів.
У результаті мета вже виконана на 100%: у цілому запустили 23 нові продукти проти запланованих 14.
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Надавати доступну інформацію про продукти Purina®
Purina® прагне надавати споживачам легкий доступ, точну та прозору інформацію про корми для домашніх тварин.
Дослідження суттєвих питань довело, що сьогодні власники домашніх тварин уважно вивчають бренди та товари Purina®. Вони хочуть знати, що входить до складу продукції, і чим більше такої інформації, тим краще.
Компанія визнає, що, хоча вже ділиться інформацією про продукцію, власники домашніх тварин не завжди в змозі зрозуміти її так легко, як хотілося б. Компанія Purina® намагається зробити інформацію про харчування легко доступною та зрозумілою для всіх.
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Видалити штучні барвники з продукції Purina®
У компанії усвідомлюють: так само, як люди не бажають бачити штучні барвники у своїй їжі, вони проти їхньої наявності в кормі, який вживають їхні домашні улюбленці. Відтак Purina® досягла значного прогресу щодо складу основних кормів.
У 2018 році штучних барвників було використано загалом 68 тонн (станом на вересень 2018 року) проти 125,2 тонни у 2017 році. Це становить зниження на 45,4 % з грудня 2017 року.
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Сприяти зниженню ризику ожиріння домашніх улюбленців
Дослідження доводять, що ожиріння є головною проблемою здоров’я домашніх улюбленців: 33 – 58 % котів та собак мають надмірну вагу.
Мета компанії – ініціювати реальні зміни, щоб допомогти зменшити ризик ожиріння домашніх улюбленців за допомогою спільних профілактичних програм з ключовими фахівцями з питань харчування та охорони здоров’я.
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Сприяти пошуку власників для безпритульних тварин
Через економічні та соціальні фактори тисячі собак, котів та інших тварин щороку залишаються покинутими, і їхня кількість тільки зростає. У компанії усвідомлюють, що перебувають в унікальному положенні, і вже беруть участь у низці програм, що сприяють адопції домашніх тварин.
В Україні Purina® зокрема вже давно підтримує програму "Ситий старт" в рамках якої майбутні власники домашніх улюбленців отримують стартовий набір корму для нового члену їх родини.
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Просувати переваги присутності собак на робочому місці
Перебування домашніх улюбленців на роботі разом із хазяїном чи хазяйкою – це один зі способів, завдяки якому можна насолоджуватися спілкуванням з вихованцями впродовж цілого дня.
Попередньо заплановану мету Purina® вже вдалося досягти на 100%. Наприкінці 2020 року компанія створила 200 альянсів для підтримки ініціативи щодо присутності собак на робочому місці.
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Популяризувати програми для дітей, присвячені відповідальному відношенню до домашніх улюбленців
Діти – це наступне покоління власників домашніх тварин, і важливо, щоб вони усвідомлювали переваги домашніх улюбленців і розуміли, як найкраще поводитися з ними.
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Створювати робочі місця для молоді в усій Європі
Безробіття серед молоді – глобальне питання. У Purina® усвідомлюють, що залучення та утримання людей з досвідом є надзвичайно важливим як для компанії, так і для забезпечення щасливого майбутнього для домашніх улюбленців.
Цю мету вже також вдалося досягти на 100%. У Purina® працевлаштували 2 429 молодих людей з 2014 року. У компанії щороку є від 20 000 до 25 000 можливостей працевлаштування для молоді віком до 30 років. Більше про робочі місця у Purina® для молодих людей читайте тут.
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Поліпшити екологічні характеристики упаковки Purina®
У компанії працюють над зменшенням як кількості різних шарів матеріалів, так і поєднання цих матеріалів в упаковці кормів. Це потрібно для того, щоб зробити її легшою для вторинного використання. Один з пріоритетів – зробити упаковку для вологих кормів Purina® повністю придатними для вторинного використання.
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Впровадити відповідальний підхід до вибору джерел сировини
Власник домашніх тварин, супермаркет чи ветеринар – кожен хоче знати, звідки постачаються інгредієнти для кормів та який вплив на довкілля може здійснювати їхнє джерело. Так само вони бажають знати, яку політику постачання впроваджує Purina®.
Компанія прагне забезпечити, щоб виробництво високоякісної сировини постачальниками було відповідальним та екологічно безпечним.