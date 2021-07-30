Ученые провели немало исследований, чтобы выяснить, полезно ли спать с собакой. И доказали, что сон с песиком улучшает здоровье владельца.

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Сон с собакой снижает стресс



Сон с собакой снижает уровень стресса / Фото Unsplash

Когда вместе с вами спит собака, это снижает беспокойство, тревогу и стресс. Также это может помочь, если у вас бессонница или проблемы с засыпанием. Все благодаря тому, что наш мозг воспринимает собаку как надежного друга и защитника. Когда рядом спит такой товарищ – ничего не страшно и сон налаживается.

Контакт человека и собаки хорошо влияет на уровень гормона кортизола, отвечающего за уровень стресса, снижает артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Также уменьшается уровень адреналина . То есть вы чувствуете себя в безопасности, и организм может расслабиться.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Кому нельзя спать с собакой



Если у вас аллергия, сон с собакой может навредить / Фото Unsplash

Сон с собакой может стать причиной появления аллергии. Если вы уже имеете аллергию, она может усилиться.

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Также нужно учитывать, что собаки на прогулке любят качаться в остатках животных и других малоприятных вещах. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы ваш любимец был чистым, если спит с вами в постели.