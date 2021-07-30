Вчені провели чимало досліджень, щоб з'ясувати, чи корисно спати з собакою. І довели, що сон з песиком покращує здоров'я власника.

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Сон з собакою знижує стрес



Сон із собакою знижує рівень стресу / Фото Unsplash

Коли разом із вами спить песик, це знижує неспокій, тривогу й стрес. Також це може допомогти, якщо ви маєте безсоння або проблеми із засинанням. Усе завдяки тому, що наш мозок сприймає собаку як надійного друга і захисника. Коли поруч спить такий товариш – нічого не страшно й сон налагоджується.

Контакт людини й собаки добре впливає на рівень гормону кортизолу, що відповідає за рівень стресу, знижує артеріальний тиск та частоту серцевих скорочень.

Також зменшується рівень адреналіну. Тобто ви почуваєте себе в безпеці й організм може розслабитися.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Кому не можна спати з собакою



Якщо у вас алергія, сон із собакою може зашкодити / Фото Unsplash

Сон з собакою може стати причиною появи алергії. Якщо ви вже маєте алергію, вона може посилитися.

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Також потрібно зважати, що собаки на прогулянці полюбляють качатися у залишках тварин та інших малоприємних речах. Тому подбайте про те, щоб ваш улюбленець був чистим, якщо спить з вами в ліжку.

Тварини можуть бути переносниками різних захворювань, у тому числі й небезпечних для людини. Саме тому дбайте про щеплення вашого собаки й вчасну обробку від паразитів – тоді ваш улюбленець і ви будете здоровими.