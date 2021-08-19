Почему в параде ко Дню Независимости примут участие только овчарки

Украинские пограничники сообщили, что на праздничном параде ко Дню Независимости Украины будут присутствовать собаки только одной породы. Выбор пал на немецких овчарок.

Собак этой породы выбрали потому, что имеют достаточно длинный шаг – это помогает держать строй. Песики мелких пород имеют более короткий шаг, что сбивает темп.

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Об этом радио НВ сообщил Валерий Данилевич, начальник сектора кинологического обеспечения штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Немецкая овчарка бралась за основу, чтобы было легче держать строй, – рассказал Данилевич.

Овчарок отобрали из всех органов охраны государственной границы. Собаки не будут реагировать на оружие, которое будет у военных. В то же время животные могут подать кинологу знак, что почувствовали запах запрещенных предметов или веществ.



Овчарок выбрали потому, что они хорошо держат темп / Фото с фейсбука Кинологического учебного центра ГНС ​​Украины

Служебные собаки своим поведением покажут для дрессировщика наличие наркотического вещества, взрывчатки, оружия – того запаха, к которому они заблаговременно были подготовлены, – отметил Данилевич.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно

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