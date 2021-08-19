Собак цієї породи обрали через те, що мають достатньо довгий крок – це допомагає тримати стрій. Песики дрібніших порід мають коротший крок, що збиває темп.

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Про це радіо НВ повідомив Валерій Данилевич, начальник сектору кінологічного забезпечення штабу західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Німецька вівчарка бралася за основу, щоб було легше тримати стрій, – розповів Данилевич.

Вівчарок відібрали з усіх органів охорони державного кордону. Собаки не реагуватимуть на зброю, яка буде у військових. Водночас тварини можуть подати кінологу знак, що відчули запах заборонених предметів або речовин.



Вівчарок обрали тому, що вони добре тримають темп / Фото з фейсбуку Кінологічного навчального центру ДПС України

Службові собаки своєю поведінкою покажуть для дресирувальника наявність наркотичної речовини, вибухівки, зброї – того запаху, до якого вони завчасно були підготовлені, — зазначив Данилевич.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

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