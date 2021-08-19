Собак этой породы выбрали потому, что имеют достаточно длинный шаг – это помогает держать строй. Песики мелких пород имеют более короткий шаг, что сбивает темп.

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Об этом радио НВ сообщил Валерий Данилевич, начальник сектора кинологического обеспечения штаба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

Немецкая овчарка бралась за основу, чтобы было легче держать строй, – рассказал Данилевич.

Овчарок отобрали из всех органов охраны государственной границы. Собаки не будут реагировать на оружие, которое будет у военных. В то же время животные могут подать кинологу знак, что почувствовали запах запрещенных предметов или веществ.



Овчарок выбрали потому, что они хорошо держат темп / Фото с фейсбука Кинологического учебного центра ГНС ​​Украины

Служебные собаки своим поведением покажут для дрессировщика наличие наркотического вещества, взрывчатки, оружия – того запаха, к которому они заблаговременно были подготовлены, – отметил Данилевич.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .

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