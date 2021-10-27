Хотя котики давно стали домашними питомцами, у них достаточно сильно развиты инстинкты. Именно эти природные механизмы и становятся причиной "оригинального" поведения кошек.

Читайте также С первого дня и навсегда: 5 гарантий от Friskies® для ваших любимцев

Кот замирает, если взять его за шею



Мамы носят котят, держа за шею / Фото Unsplash

Мамы-кошки переносят своих котят в зубах, держа за шкуру на шее. Хотя этот процесс длится всего несколько недель, инстинкт сохраняется на протяжении всей жизни котика.

Как только мама-кошка берет малыша за шею, его тело расслабляется. Это нужно для выживания: котёнок, который шевелится и царапается в процессе движения, может выпасть или потеряться. Кроме того, иногда кошка убегает от опасности с малышом в зубах. Котенок не должен мешать ее движению.

Поэтому все котики замирают, когда берешь их за шею.

Почему коты не всегда закапывают свои экскременты



С помощью экскрементов кот обозначает границы своей территории / Фото Unsplash

В дикой природе потребность закапывать экскременты есть у слабых животных. Так они скрывают свой запах, чтобы на них не напали хищники или даже более сильные представители их вида.

А вот сильные и доминантные животные, напротив, оставляют свои экскременты незакопанными. Так они обозначают границы своей территории и говорят: чужакам лучше сюда не ходить.

Итак, если ваш кот перестал закапывать отходы своей жизнедеятельности, он хочет напомнить о своей территории вам или другим животным в доме.

Однако это – не единственная причина. Некоторым котам просто не нравится наполнитель в лотке, лоток слишком грязный или маленький – так животное может выражать свой протест.

Почему коты не любят закрытую дверь



Многим котикам не нравятся закрытые двери / Фото Unsplash

Все хозяева кошек хоть раз слышали неистовое мяуканье под ванной комнатой, спальней или туалетом. Домашние кошки ненавидят, когда люди закрывают дверь.

Котики считают себя полноправными владельцами вашего дома. Они хотят регулярно патрулировать свою территорию и узнавать все, что там происходит.

Когда какая-то часть территории оказывается закрытой для кошки, животное начинает нервничать и требовать, чтобы ему немедленно "вернули доступ" в помещение.

Также коты могут слышать интересный для них запах за дверью и грустить, что не могут немедленно туда добраться. Тогда любимцы также громко мяукают, требуя, чтобы их впустили.

Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina® , разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.

Почему кошки садятся на ваш ноутбук



Кошки любят спать на ноутбуке / Фото Unsplash

Существует несколько причин, почему котики никогда не оставляют без внимания ваш компьютер или книгу, которую вы читаете.

Котик чувствует, что этот предмет пахнет вами, поэтому стремится быть как можно ближе к нему – в идеале, лечь или сесть на него. Кот понимает, что этот предмет важен для вас и обязательно хочет пометить его своим запахом. Котик просто "ревнует" ноутбук или книгу к вам. Любимец понимает, что предмет, которому вы уделяете так много внимания, важен для вас. И хочет лечь сверху, чтобы любимый хозяин уделял внимание пушистику, а не бездушной коробке.

Похоже Придется много учиться: 10 советов тем, кто завел собаку впервые

Почему кот ходит в туалет мимо лотка

Почему кот ходит мимо лотка / Фото Lemurrr

Причин, по которым кот категорически отказывается от лотка, есть немало: