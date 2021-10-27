Хоча котики давно стали домашніми улюбленцями, у них досить сильно розвинені інстинкти. Саме ці природні механізми й стають причиною "оригінальної" поведінки котів.

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Кіт завмирає, якщо взяти його за шию



Мами носять кошенят, тримаючи за шию / Фото Unsplash

Мами-кішки переносять своїх кошенят в зубах, тримаючи за шкіру на шиї. Хоча цей процес триває усього кілька тижнів, інстинкт зберігається протягом усього життя котика.

Щойно мама-кішка бере малюка за шию, як його тіло розслабляється. Це потрібно для виживання: кошеня, яке рухається та дряпається в процесі руху, може випасти або загубитися. Крім того, іноді кішка втікає від небезпеки з малюком в зубах. Кошеня не повинно заважати її руху.

Саме тому усі котики завмирають, коли береш їх за шию.

Чому коти не завжди закопують свої екскременти



За допомогою екскрементів кіт позначає межі своєї території / Фото Unsplash

У дикій природі потреба закопувати екскременти є у слабких тварин. Так вони приховують свій запах, щоб на них не напали хижаки або навіть сильніші представники їх виду.

А ось сильні та домінантні тварини, навпаки, залишають свої екскременти незакопаними. Так вони позначають межі своєї території та засвідчують: чужинцям краще сюди не ходити.

Отже, якщо ваш кіт перестав закопувати відходи своєї життєдіяльності, він хоче нагадати про свою територію вам або іншим тваринам в домі.

Однак це – не єдина причина. Деяким котам просто не подобається наповнювач у лотку, лоток надто брудний або ж замаленький – так тваринка може висловлювати свій протест.

Чому коти не люблять зачинені двері



Багатьом котикам не подобаються зачинені двері / Фото Unsplash

Усі господарі котів хоч раз чули несамовите нявчання під ванною кімнатою, спальнею або туалетом. Домашні коти ненавидять, коли люди зачиняють двері.

Котики вважають себе повноправними власниками вашого дому. Вони хочуть регулярно патрулювати свою територію та дізнаватися про все, що там відбувається.

Коли якась частина території виявляється закритою для кішки, тварина починає нервувати та вимагати, щоб їй негайно "повернули доступ" в приміщення.

Також коти можуть чути цікавий для них запах за дверима й сумувати, що не можуть негайно туди дістатися. Тоді улюбленці також голосно нявчать, вимагаючи, щоб їх впустили.

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Чому коти сідають на ваш ноутбук



Коти полюбляють спати на ноутбуці / Фото Unsplash

Існує кілька причин, чому котики ніколи не залишають поза увагою ваш комп'ютер або книгу, яку ви читаєте.

Котик відчуває, що цей предмет пахне вами, а тому прагне бути якомога ближче до нього – в ідеалі, лягти або сісти на нього. Кіт розуміє, що цей предмет важливий для вас і неодмінно хоче помітити його своїм запахом. Котик просто "ревнує" ноутбук або книгу до вас. Улюбленець розуміє, що предмет, якому ви приділяєте так багато уваги, є важливим для вас. І хоче лягти зверху, щоб любий господар приділяв увагу пухнастику, а не бездушній коробці.

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Чому кіт ходить до туалету повз лоток

Чому кіт ходить повз лоток / Фото Lemurrr

Причин, через які кіт категорично відмовляється від лотка, є чимало: