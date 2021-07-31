Поэтому любовь к животным и правильное отношение к ним необходимо воспитывать в детях с раннего возраста. И самое важное, что взрослые должны показывать это детям на собственном примере.

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Жестокое отношение к животным и преступность

Зоозащитники приводят статистику, взятую из различных исследований. Она показывает: если человек когда-то жестоко обращалась с животным, то в будущем совершала преступления в отношении людей и прибегала к насилию. И наоборот, в личной истории тех, кто прибегал к жестокости над людьми, объектами ненависти сначала были животные.

100% проанализированных случаев убийств на сексуальной почве показали, что преступники ранее проявляли жестокость и к животным;

76% людей, которые жестоко обращаются с животными, так же ведут себя и с членами своей семьи;

70% мучителей животных совершили в прошлом минимум одно уголовное преступление;

почти 40% совершали акты насилия над людьми;

63,3% мужчин, виновных в нападениях на людей, признали, что раньше обижали животных;

48% виновных в изнасилованиях в детстве или юности издевались над животными.

Украинское общество должно осознать: жестокость к животным – это всегда красный флаг, поскольку люди, которые издеваются над братьями нашими меньшими, как показывают исследования, в любой момент могут перенести свою агрессию и на людей,

– отмечают в UAnimals.

Обратите внимание! Информационным поводом для напоминания о важности воспитания в детях любви к животным стал ужасный случай на Харьковщине. 13-летнего подростка, который издевался над животными, подозревают в убийстве 6-летней девочки.

Отношение детей к животным

Психолог Алла Ляпандра рассказывает : психологи и криминалисты во всем мире согласны с тем, что люди, склонные к проявлениям жестокости по отношению к животным, в большинстве случаев представляют опасность и для других людей. Именно поэтому сотрудники ФБР обращают особое внимание на случаи жестокости к животным, анализируя психологические портреты серийных убийц.

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Неосознанная жестокость

Неосознанная жестокость возникает из-за недостатка жизненного опыта и непонимания, что те или иные действия могут кому-то навредить. Минимальные проявления жестокости: биение кота лопаткой или отрывание крыльев мух – ни в коем случае нельзя игнорировать.

Реакция должна быть соответствующей возрасту ребенка: от простого прекращения действия до обоснованного объяснения, почему так делать нельзя.



Взрослые должны показывать пример хорошего отношения к животным / Фото с Unsplash

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Осознанная жестокость

Куда опасней есть осознанная жестокость, которая по своей сути является отсутствием сострадания к живому существу. Лишь небольшой процент таких случаев обусловлен так называемым геном жестокости. Основной же причиной детской жестокости остается семья.

Неправильное воспитание или его отсутствие:

недостаток родительской любви;

равнодушие родителей;

несправедливые наказания;

вседозволенность или сплошные запреты;

агрессия родителей.

Ребенок стремится отыграться, самоутвердиться на фоне кого-то слабого, стать замеченным и тому подобное. Под удар, как слабый объект, часто попадают животные. Если проблема уже есть, необходима помощь психолога для всей семьи, а не только ребенку, потому что, чтобы устранить жестокость ребенка, необходимо изменить модель поведения родителей.

Взрослые должны с детства прививать любовь

Поскольку проблема детской жестокости довольно сложной для решения, то лучше предотвращать ее возникновению. Самый действенный метод воспитания гуманности – собственный пример.

Психологи советуют родителям с детства прививать любовь, сочувствие и бережное отношение к животным и природе вообще, инициировать и поощрять проведение ребенком времени в приюте для животных, помогать и общаться с волонтерами причастными к спасению зверей.