Відтак любов до тварин та правильне ставлення до них необхідно виховувати в дітях із раннього віку. І найважливіше, що дорослі повинні показувати це дітям на власному прикладі.

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Жорстоке ставлення до тварин і злочинність

Зоозахисники наводять статистику, взяту з різних досліджень. Вона показує: якщо людина колись жорстоко поводилася із твариною, то у майбутньому вчиняла злочини щодо людей і вдавалася до насилля. І навпаки, в особистій історії тих, хто вдавався до жорстокості над людьми, об'єктами ненависті спершу були тварини.

100% проаналізованих випадків вбивств на сексуальному ґрунті показали, що злочинці раніше проявляли жорстокість і до тварин;

76% людей, які жорстоко поводяться з тваринами, так само поводяться і з членами своєї родини;

70% мучителів тварин скоїли в минулому мінімум один кримінальний злочин;

майже 40% здійснювали акти насильства над людьми;

63,3% чоловіків, винних у нападах на людей, визнали, що раніше кривдили тварин;

48% винних у зґвалтуваннях у дитинстві або юності знущалися з тварин.

Українське суспільство має усвідомити: жорстокість до тварин – це завжди червоний прапор, оскільки люди, які знущаються з братів наших менших, як показують дослідження, в будь-який момент можуть перенести свою агресію і на людей,

– наголошують в UAnimals.

Зверніть увагу! Інформаційним приводом для нагадування про важливість виховання в дітях любові до тварин став жахливий випадок на Харківщині. 13-річного підлітка, який знущався над тваринами, підозрюють у вбивстві 6-річної дівчинки.

Ставлення дітей до тварин

Психологиня Алла Ляпандра розповідає: психологи та криміналісти в усьому світі погоджуються з тим, що люди, схильні до проявів жорстокості щодо тварин, у більшості випадків становлять небезпеку також і для інших людей. Саме тому співробітники ФБР звертають особливу увагу на випадки жорстокості до тварин, аналізуючи психологічні портрети серійних убивць.

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Неусвідомлена жорстокість

Неусвідомлена жорстокість виникає через нестачу життєвого досвіду та нерозуміння, що ті чи інші дії можуть комусь нашкодити. Мінімальні прояви жорстокості: биття кота лопаткою чи відривання крил мухам – у жодному разі не можна ігнорувати.

Реакція має бути відповідною до віку дитини: від простого припинення дії до обґрунтованого пояснення, чому так робити не можна.



Дорослі мають показувати приклад хорошого ставлення до тварин / Фото з Unsplash

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Усвідомлена жорстокість

Куди гіршою є усвідомлена жорстокість, яка по своїй суті є відсутністю співчуття до живої істоти. Лише незначний відсоток таких випадків обумовлений так званим геном жорстокості. Основною ж причиною дитячої жорстокості залишається сім'я.

Неправильне виховання чи його відсутність:

нестача батьківської любові;

байдужість батьків;

несправедливі покарання;

вседозволеність або суцільні заборони;

агресія батьків.

Дитина прагне відігратись, самоствердитись на фоні когось слабшого, стати поміченою тощо. Під удар, як слабший об’єкт, часто потрапляють тварини. Якщо проблема вже є, необхідна допомога психолога усій сім'ї, а не лише дитині, тому що, щоб усунути жорстокість дитини, необхідно змінити модель поведінки батьків.

Дорослі мають з дитинства прищеплювати любов

Оскільки проблема дитячої жорстокості є доволі складною для вирішення, то найкраще запобігати її виникненню. Найдієвіший метод виховання гуманності – власний приклад.

Психологи радять батькам із дитинства прищеплювати любов, співчуття і дбайливе ставлення до тварин і природи загалом, ініціювати та заохочувати проведення дитиною часу в притулку для тварин, допомагати та спілкуватись із волонтерами причетними до порятунку звірят.

Дуже важливо пояснювати дітям, що кожен із нас вільний у своїх вчинках, почуттях і емоціях, однак наша свобода та права закінчуються там, де починаються права і свобода іншої живої істоти.