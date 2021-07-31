Відтак любов до тварин та правильне ставлення до них необхідно виховувати в дітях із раннього віку. І найважливіше, що дорослі повинні показувати це дітям на власному прикладі.
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Жорстоке ставлення до тварин і злочинність
Зоозахисники наводять статистику, взяту з різних досліджень. Вона показує: якщо людина колись жорстоко поводилася із твариною, то у майбутньому вчиняла злочини щодо людей і вдавалася до насилля. І навпаки, в особистій історії тих, хто вдавався до жорстокості над людьми, об'єктами ненависті спершу були тварини.
- 100% проаналізованих випадків вбивств на сексуальному ґрунті показали, що злочинці раніше проявляли жорстокість і до тварин;
- 76% людей, які жорстоко поводяться з тваринами, так само поводяться і з членами своєї родини;
- 70% мучителів тварин скоїли в минулому мінімум один кримінальний злочин;
- майже 40% здійснювали акти насильства над людьми;
- 63,3% чоловіків, винних у нападах на людей, визнали, що раніше кривдили тварин;
- 48% винних у зґвалтуваннях у дитинстві або юності знущалися з тварин.
Українське суспільство має усвідомити: жорстокість до тварин – це завжди червоний прапор, оскільки люди, які знущаються з братів наших менших, як показують дослідження, в будь-який момент можуть перенести свою агресію і на людей,
– наголошують в UAnimals.
Ставлення дітей до тварин
Психологиня Алла Ляпандра розповідає: психологи та криміналісти в усьому світі погоджуються з тим, що люди, схильні до проявів жорстокості щодо тварин, у більшості випадків становлять небезпеку також і для інших людей. Саме тому співробітники ФБР звертають особливу увагу на випадки жорстокості до тварин, аналізуючи психологічні портрети серійних убивць.
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Неусвідомлена жорстокість
Неусвідомлена жорстокість виникає через нестачу життєвого досвіду та нерозуміння, що ті чи інші дії можуть комусь нашкодити. Мінімальні прояви жорстокості: биття кота лопаткою чи відривання крил мухам – у жодному разі не можна ігнорувати.
Реакція має бути відповідною до віку дитини: від простого припинення дії до обґрунтованого пояснення, чому так робити не можна.
Дорослі мають показувати приклад хорошого ставлення до тварин / Фото з Unsplash
Усвідомлена жорстокість
Куди гіршою є усвідомлена жорстокість, яка по своїй суті є відсутністю співчуття до живої істоти. Лише незначний відсоток таких випадків обумовлений так званим геном жорстокості. Основною ж причиною дитячої жорстокості залишається сім'я.
Неправильне виховання чи його відсутність:
- нестача батьківської любові;
- байдужість батьків;
- несправедливі покарання;
- вседозволеність або суцільні заборони;
- агресія батьків.
Дитина прагне відігратись, самоствердитись на фоні когось слабшого, стати поміченою тощо. Під удар, як слабший об’єкт, часто потрапляють тварини. Якщо проблема вже є, необхідна допомога психолога усій сім'ї, а не лише дитині, тому що, щоб усунути жорстокість дитини, необхідно змінити модель поведінки батьків.
Дорослі мають з дитинства прищеплювати любов
Оскільки проблема дитячої жорстокості є доволі складною для вирішення, то найкраще запобігати її виникненню. Найдієвіший метод виховання гуманності – власний приклад.
Дуже важливо пояснювати дітям, що кожен із нас вільний у своїх вчинках, почуттях і емоціях, однак наша свобода та права закінчуються там, де починаються права і свобода іншої живої істоти.