Эта проблема остро стоит в нашем обществе, говорит биолог и руководитель ОС "Украинское объединение защитников животных" Мария Трунова. Часто в своем стремлении помочь животному люди бессознательно разрушают процессы, которые заложены в дикой природе.

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Она добавляет, что извлекать зверька из его окружения можно только с разрешения министерства экологии и природных ресурсов. И для этого нужно иметь определенную цель, например, научную.

Если речь идет о краснокнижных животных, например буром медведе, рысе, лесном коте или курганнике, то к разрешению должно еще добавляться Решение Национальной комиссии по вопросам ККУ и разрешение от Академии наук,

– рассказывает биолог.

Также Трунова объяснила, как нужно вести себя при встрече с животными. ⠀

Не пытайтесь спасти малышей

Если вы когда-нибудь увидите малышей диких животных без их родителей, ни в коем случае не пытайтесь их "спасти", говорит биолог. Дело в том, что их мама могла просто пойти на охоту, чтобы добыть пищу, и позже вернется назад.

Забирая диких животных, в том числе малышей, домой, вы нарекаете их на жизнь в клетке или на верную смерть, ведь без материнского молока выходить косулю, зайчонка, лисенка и любое другое малеенькое дикое животное очень сложно даже специалистам,

– объясняет Трунова.

Поэтому просто уходите и дайте им вырасти в своей естественной среде.

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Не прикасайтесь к диким животным

Ни в коем случае нельзя подходить слишком близко к маленьким зверушкам и тем более пытаться их погладить. По словам биолога, это может стать смертельным приговором для животного, ведь прикасаясь к нему, вы оставляете на его теле свой запах. Если мама его почувствует, она решит, что это не ее ребенок, и откажется от него. А без материнского молока и защиты зверек вряд ли сможет выжить.



Не прикасайтесь к диким животным, чтобы не оставить на их теле свой запах / Фото pexels

Если животное травмировано

Если вы нашли травмированное животное, вы должны понимать, что не имеете права его присвоить, ведь это – противозаконно. В таком случае следует как можно быстрее найти ближайший реабилитационный центр и передать туда животное. Специалисты предоставят зверьку необходимую помощь и проконсультируют относительно дальнейших действий.

Однако Мария Трунова отмечает, что в Украине не так много настоящих реабилитационных центров, которые имеют квалифицированный персонал и могут обеспечить надлежащие условия содержания диких животных. К сожалению, некоторые сомнительные учреждения могут даже эксплуатировать животных ради заработка. Поэтому отдавая животное, тщательно проверьте, действительно ли оно попадет в хорошие руки.



Почему нельзя забирать зверят из леса / Инфографика 24 канала