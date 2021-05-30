Ця проблема гостро стоїть у нашому суспільстві, каже біологиня та керівниця ГС "Українське об'єднання захисників тварин" Марія Трунова. Часто у своєму прагненні допомогти тварині люди несвідомо руйнують процеси, які закладені у дикій природі.

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Вона додає, що вилучати звірятко з його оточення можна лише з дозволу міністерства екології та природних ресурсів. І для цього потрібно мати певну мету, наприклад, наукову.

Якщо йдеться про червонокнижних тварин, як-от бурий ведмідь, рись, лісовий кіт чи канюк степовий, то до дозволу має ще додаватися Рішення Національної комісії з питань ЧКУ та дозвіл від Академії наук,

– розповідає біологиня.

Також Трунова пояснила, як потрібно поводитися при зустрічі зі звірятками. ⠀

Не намагайтесь урятувати малюків

Якщо ви коли-небудь побачити малюків диких тварин без їхніх батьків, в жодному випадку не намагайтеся їх "врятувати", каже біологиня. Річ у тім, що їхня мама могла просто піти на полювання, щоб роздобути їжу, і згодом повернеться назад.

Забираючи диких тварин, зокрема малюків, додому, ви нарікаєте їх на життя в клітці або на вірну смерть, адже без материнського молока виходити косулю, зайченя, лисеня та будь-яку іншу маленьку дику тварину дуже складно навіть фахівцям,

– пояснює Трунова.

Тож просто ідіть геть і дайте їм вирости у своєму природньому середовищі.

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Не торкайтесь диких тварин

У жодному разі не можна підходити надто близько до маленьких звірят і тим паче намагатися їх погладити. За словами біологині, це може стати смертельним вироком для тварини, адже доторкаючись до неї, ви залишаєте на її тілі свій запах. Якщо мама його відчує, вона вирішить, що це не її дитина, і відмовиться від неї. А без материнського молока і захисту звірятко навряд чи зможе вижити.



Не торкайтеся диких тварин, щоб не залишити на їхньому тілі свого запаху / Фото pexels

Якщо тварина травмована

Якщо ж ви знайшли травмовану тварину, ви повинні розуміти, що не маєте права її привласнити, адже це – протизаконно. У такому випадку слід якомога швидше знайти найближчий реабілітаційний центр та передати туди тварину. Фахівці нададуть звірятку необхідну допомогу та проконсультують щодо подальших дій.

Однак Марія Трунова зазначає, що в Україні не так багато справжніх реабілітаційних центрів, які мають кваліфікований персонал і можуть забезпечити належні умови утримання диких тварин. На жаль, деякі сумнівні установи можуть навіть експлуатувати звірів заради заробітку. Тож віддаючи тварину, ретельно перевірте, чи вона дійсно потрапить у добрі руки.



Чому не можна забирати звірят із лісу / Інфографіка 24 каналу