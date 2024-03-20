При этом к котам у них совсем другое отношение. Возникает вопрос: с чем связаны эти запреты? Ответ получите ниже в материале.

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Почему мусульмане не заводят собак, но обожают котов?

С точки зрения ислама

Для мусульман собаки и свиньи считаются нечистыми животными. Считается, что во время молитвы человек должен быть свободным от любого загрязнения слюной или шерстью этих животных, чтобы его молитвы были услышаны Богом.

Согласно исламской доктрине, содержание питомцев во дворе разрешено, где есть минимальный риск испачкаться. Религия разрешает держать собак для таких целей, как охрана, охота или пастушество, но заводить их без уважительной причины запрещено.

Почему мусульмане не заводят собак / Фото Unsplash

Как насчет кошек?

Интересно то, что коты получают особое отношение в контексте молитвенных ритуалов. Им разрешается находиться в непосредственной близости к человеку, который выполняет молитву, пить воду из сосуда омовения и даже касаться и лизать руки.

Исторически сложилось так, что сам пророк Мухаммед имел в своем доме кошку как домашнего любимца. Легенда гласит, что, готовясь к молитве, пророк обнаружил пушистую, которая мирно спала на его халате. Чтобы не беспокоить ее, он отрезал край своей одежды.

Сборник хадисов аль-Бухари даже содержит легенду о кошатнице, отправленной после смерти в ад за то, что она не кормила кошку, морила ее голодом.

Отношение мусульман к питомцам

Мусульмане верят, что их домашние любимцы первыми встретят их у райских врат. Поэтому важно заботиться о четвероногих компаньонах, поскольку грех перед животным приравнивается к греху перед человеком. Несмотря на то, что некоторые считают собак неопрятными существами, было подчеркнуто, что к ним также следует относиться с заботой и уважением.

Но все же развешивать в доме изображения любых животных нельзя: в такой дом никогда не появятся ангелы.