При цьому до котів у них зовсім інше відношення. Виникає питання: з чим пов'язані ці заборони? Відповідь отримаєте нижче у матеріалі.

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Чому мусульмани не заводять собак, але обожнюють котів?

З погляду ісламу

Для мусульман собаки та свині вважаються нечистими тваринами. Вважається, що під час молитви людина повинна бути вільною від будь-якого забруднення слиною чи шерстю цих тварин, щоб її молитви були почуті Богом.

Відповідно до ісламської доктрини, утримання вихованців на подвір'ї дозволено, де є мінімальний ризик забруднитися. Релігія дозволяє тримати собак для таких цілей, як охорона, полювання або пастухування, але заводити їх без поважної причини заборонено.

Чому мусульмани не заводять собак / Фото Unsplash

Як щодо котів?

Цікавим є те, що коти отримують особливе ставлення в контексті молитовних ритуалів. Їм дозволяється перебувати в безпосередній близькості до людини, яка виконує молитву, пити воду з судини обмивання і навіть торкатися і лизати руки.

Історично склалося так, що сам пророк Мухаммед мав у своєму домі кішку як домашнього улюбленця. Легенда свідчить, що, готуючись до молитви, пророк виявив пухнасту, яка мирно спала на його халаті. Щоб не турбувати її, він відрізав край свого одягу.

Збірка хадісів аль-Бухарі навіть містить легенду про кошатницю, відправлену після смерті в пекло за те, що вона не годувала кішку, морила її голодом.

Ставлення мусульман до вихованців

Мусульмани вірять, що їхні домашні улюбленці першими зустрінуть їх біля райської брами. Тому важливо піклуватися про чотирилапих компаньйонів, оскільки гріх перед твариною прирівнюється до гріха перед людиною. Попри те, що дехто вважає собак неохайними істотами, було підкреслено, що до них також слід ставитися з турботою і повагою.

Але все ж розвішувати в будинку зображення будь-яких тварин не можна: у таку оселю ніколи не з'являться ангели.