Кого вчені вважають головним хижаком Антарктиди й що відомо про цю прадавню істоту – нижче у матеріалі!

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Кого назвали головним хижаком Антарктиди?

У новому дослідженні вчені знайшли докази того, що 50 мільйонів років тому клімат Антарктиди міг значно відрізнятися від сучасного. У той період континент, ймовірно, був набагато теплішим, що потенційно робило його придатним середовищем існування для стародавніх хижих птахів.

В антарктичних біомах ми раніше не зустрічали великих хижаків. Відомо було про денних птахів-хижаків і невеликих комахоїдних, але жодного разу не виявляли великих хижих істот,

– розповіла доктор Кароліна Акоста Госпіталече.

Під час розкопок на маленькому острові Сімор, на схід від півострова Трініті в північній частині Антарктичного півострова, вчені зробили дивовижну знахідку – виявили два великі кігті довжиною приблизно 8 сантиметрів.

Знайдені археологами на Сіморі кігті / Інфографіка palaeo-electronica.org

Вони вважають, що ці кігті могли належати грізному нелетючому хижаку, відомому як "жахливий птах" – terror bird.

Що відомо про "жахливого птаха"?

Експерти визначили, що термін "жахливий птах" зазвичай стосується нелітаючих птахів з вимерлої родини Phorusrhacidae. Колись ці птахи були відомі як одні з найбільших хижаків Південної Америки в кайнозойську еру. Однак, через відсутність решти скелета цих древніх істот класифікація виявилася складним завданням.

Птах, знайдений в Антарктиді, за оцінками, сягав висоти приблизно 2 метри й важив близько 100 кілограмів, що позиціює його як домінуючого хижака у свою епоху.

Який вигляд мав головний хижак Антарктиди: дивіться відео

Вважається, що ці птахи харчувалися переважно дрібними й середніми хребетними тваринами, використовуючи для полювання свої довгі кігті і гострий дзьоб, і в кінцевому підсумку стали головними хижаками на континенті.

За словами вчених, це відкриття має велике значення для розуміння екосистеми Антарктики еоценового періоду – середньої геологічної епохи палеогенового періоду, що почалася 56 млн років тому й закінчилась близько 33,9 млн років тому.