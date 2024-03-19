Кого ученые считают главным хищником Антарктиды и что известно об этом древнем существе – ниже в материале!

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Кого назвали главным хищником Антарктиды?

В новом исследовании ученые нашли доказательства того, что 50 миллионов лет назад климат Антарктиды мог значительно отличаться от современного. В тот период континент, вероятно, был намного теплее, что потенциально делало его пригодной средой обитания для древних хищных птиц.

В антарктических биомах мы ранее не встречали крупных хищников. Известно было о дневных птицах-хищниках и небольших насекомоядных, но ни разу не обнаруживали крупных хищных существ,

– рассказала доктор Каролина Акоста Госпиталече.

Во время раскопок на маленьком острове Симор, к востоку от полуострова Тринити в северной части Антарктического полуострова, ученые сделали удивительную находку – обнаружили два больших когтя длиной примерно 8 сантиметров.

Найденные археологами на Симоре когти / Инфографика palaeo-electronica.org

Они считают, что эти когти могли принадлежать грозному нелетающему хищнику, известному как "ужасная птица" – terror bird.

Что известно об "ужасной птице"?

Эксперты определили, что термин "ужасная птица" обычно касается нелетающих птиц из вымершего семейства Phorusrhacidae. Когда-то эти птицы были известны как одни из крупнейших хищников Южной Америки в кайнозойскую эру. Однако, из-за отсутствия остатков скелета этих древних существ классификация оказалась сложной задачей.

Птица, найденная в Антарктиде, по оценкам, достигала высоты примерно 2 метра и весила около 100 килограммов, что позиционирует ее как доминирующего хищника в свою эпоху.

Как выглядел главный хищник Антарктиды: смотрите видео

Считается, что эти птицы питались преимущественно мелкими и средними позвоночными животными, используя для охоты свои длинные когти и острый клюв, и в конечном итоге стали главными хищниками на континенте.

По словам ученых, это открытие имеет большое значение для понимания экосистемы Антарктики эоценового периода – средней геологической эпохи палеогенового периода, начавшейся 56 млн лет назад и закончившейся около 33,9 млн лет назад.