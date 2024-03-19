Недавно ученые открыли удивительное крошечное существо, известное как колибри. Несмотря на свое название, это существо на самом деле не имеет отношения к птицам. Вместо этого оно использует свой длинный ротовой аппарат для маневрирования в пространстве.

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Крошечная бабочка машет крыльями со скоростью 85 раз в секунду

Вид бабочек Macroglossum stellatarum демонстрирует уникальное поведение, которое очень напоминает поведение колибри. Несмотря на свой внешний вид, это существо вовсе не является птицей.

Известный своей способностью парить в воздухе, бабочка машет крыльями с удивительной скоростью, создавая слышимое жужжание. Исследования показали, что Macroglossum stellatarum машет крыльями 85 раз в секунду, что превосходит скорость махов некоторых видов колибри.

Это волшебное существо похоже на колибри, но на самом деле это бабочка / Фото Википедия

Эти бабочки предпочитают цветки с трубчатыми лепестками. Они используют свой удлиненный хоботок для извлечения нектара из центра цветка. Хоботок, который является удлиненным всасывающим ротовым аппаратом, по длине равен телу бабочки. Когда он не используется, бабочка сворачивает его калачиком.

Однако самой удивительной особенностью этого вида является его зрение. В отличие от большинства насекомых, эта бабочка полагается на свои глаза, чтобы точно расположить гигантский хоботок в центре цветка.

В недавнем исследовании, проведенном Анной Штекль и ее коллегами из Университета Констанца в Германии, высокоскоростные камеры использовались для съемки бабочек, парящих возле искусственных цветов с разнообразными узорами.

Исследователи обнаружили, что колибри полагаются на постоянную зрительную обратную связь, чтобы точно регулировать свои движения и гарантировать, что их хоботок достигает центра узора, где и располагается нектар.

Этому насекомому чрезвычайно сложно маневрировать с таким большим ротовым аппаратом,

– говорит она.

В своем революционном открытии команда заметила, что использование зрения для управления придатком является редким явлением среди насекомых. Этот вывод считается важным для научного сообщества.