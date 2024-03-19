Нещодавно вчені відкрили дивовижну крихітну істоту, відому як колібрі. Попри свою назву, ця істота насправді не має відношення до птахів. Натомість вона використовує свій довгий ротовий апарат для маневрування у просторі.

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Крихітний метелик махає крилами зі швидкістю 85 разів на секунду

Вид метеликів Macroglossum stellatarum демонструє унікальну поведінку, яка дуже нагадує поведінку колібрі. Попри свій зовнішній вигляд, ця істота зовсім не є птахом.

Відомий своєю здатністю ширяти в повітрі, метелик махає крилами з дивовижною швидкістю, створюючи чутне дзижчання. Дослідження показали, що Macroglossum stellatarum махає крилами 85 разів на секунду, що перевершує швидкість махів деяких видів колібрі.

Ця чарівна істота схожа на колібрі, але насправді це метелик / Фото Вікіпедія

Ці метелики віддають перевагу квіткам з трубчастими пелюстками. Вони використовують свій подовжений хоботок для вилучення нектару з центру квітки. Хоботок, який є видовженим всмоктувальним ротовим апаратом, за довжиною дорівнює тілу метелика. Коли він не використовується, метелик згортає його калачиком.

Однак найдивовижнішою особливістю цього виду є його зір. На відміну від більшості комах, цей метелик покладається на свої очі, щоб точно розташувати гігантський хоботок у центрі квітки.

У нещодавньому дослідженні, проведеному Ганною Штекль та її колегами з Університету Констанца в Німеччині, високошвидкісні камери використовувалися для зйомки метеликів, що ширяють біля штучних квітів з різноманітними візерунками.

Дослідники виявили, що колібрі покладаються на постійний зоровий зворотний зв'язок, щоб точно регулювати свої рухи і гарантувати, що їхній хоботок досягає центру візерунка, де і розташовується нектар.

Цій комасі надзвичайно складно маневрувати з таким великим ротовим апаратом,

– каже вона.

У своєму революційному відкритті команда помітила, що використання зору для управління придатком є рідкісним явищем серед комах. Цей висновок вважається важливим для наукової спільноти.