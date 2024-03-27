Можно ли котам давать молоко: ответ вас очень удивит

Многие владельцы кошек считают, что давать коровье молоко своим питомцам полезно. Однако эксперты предупреждают, что это мнение является безосновательным, поскольку оно не подходит для кошек по нескольким причинам.

Почему молоко вредно для кошек?

В своем недавнем заявлении ветеринарка Сандра Митчелл подчеркнула тот факт, что с возрастом у кошек обычно снижается уровень фермента, необходимого для эффективного переваривания молока. Это может привести к развитию непереносимости лактозы – состояния, которое также наблюдается у людей.

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Врач подчеркнула, что расстройство желудка у котов после употребления молока является распространенным признаком непереносимости. Дополнительные симптомы, на которые следует обратить внимание – рвота, метеоризм и боль в животе. Однако, важно отметить, что не все коты имеют непереносимость лактозы.

Ветеринарка настоятельно рекомендует не давать котам молоко из-за его высокой жирности. По ее словам, коты, которые живут в квартирах, особенно подвержены риску ожирения, а регулярное потребление молока может способствовать увеличению веса. Добавление молока в рацион кота только увеличивает потребление жиров и сахара, что может иметь негативные последствия для здоровья.

Стоит помнить, если ваш кот любит молоко и не имеет непереносимости лактозы, то чайная ложка молока один-два раза в неделю не повредит.

Можно ли котам растительные альтернативы молока?

Овсяное, соевое, миндальное и кокосовое молоко также не подходят для кошек. Некоторые из этих молочных продуктов часто содержат сахар, масла и загустители, которые трудно перевариваются.

Котята имеют ферменты, помогающие им переваривать молоко мамы-кошки. Как только они отучаются от маминого молока их организм постепенно перестает вырабатывать ферменты, необходимые для его расщепления,

– говорит Сандра Митчелл.

Важно, что то, что котята питаются маминым молоком, не означает, что они спокойно могут пить коровье, козье или овечье молоко.

Можно ли котам молоко / Фото Unsplash

Единственный одобренный ветеринарами "прикорм" для этих пушистых малышей – это специальные искусственные смеси, разработанные для котят.

Как объясняют эксперты, котам достаточно пить воду. Доступ к чистой воде избавит кошку от обезвоживания и она будет счастливой.

К слову, кошек не нужно выгуливать по несколько раз в день как собак, но это не значит, что животным вообще не нужно выходить на улицу. Впрочем, кошачьи прогулки будут отличаться от выгула собак. Чем именно – рассказываем по ссылке!