Почему коты теряют усы и когда это ненормально

Наверное, каждый владелец кота находил в доме его усы. Впервые это может удивить и даже немного напугать.

Впрочем, выпадение вибрисс, а именно так они называются, – это норма. Конечно, если это происходит спорадически.

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Зачем котам вибриссы

Усы являются важным тактильным органом, отвечающим за ориентирование кошки в пространстве. В среднем эти животные имеют 30 – 40 вибрисс, 24 из которых расположены на голове животного, другие – на лапах.

Стричь усы котам в коем случае нельзя. Животное будет плохо ориентироваться в пространстве и даже иметь плохое настроение, пока усы не отрастут.



Вибриссы ни в коем случае нельзя выдергивать / Фото с Unsplash

Функции кошачьих вибрисс

помогают в темноте и в бою;

помогают животному ориентироваться в пространстве и оценивать свои габариты;

являются радарами опасности, когда кошка спит.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь

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Почему у котов выпадают усы

Усы могут иногда выпадать: как и шерсть у кошек или волос человека. Если один из усов выпал на его месте вырастает новый. В таком случае не стоит беспокоиться – это один из жизненных циклов вибриссы.

Однако нельзя не учитывать, если любимец стал терять усы массово. Если на мордочке вы заметили заметны проплешины без усов, обратитесь к ветеринару – это может свидетельствовать о проблемах со здоровьем.

Аллергия

Коты могут иметь аллергию так же, как и люди. У кошек аллергические вспышки часто проявляются кожными заболеваниями. Если у вашего любимца в анамнезе есть аллергия и он страдает от обострения, можно заметить покраснение, зуд кожи. В местах на коже, которые покрылись аллергическими пятнами, начинает выпадать шерсть. Если вспышка оказался в районе у ее усов, они также отмирают.



Если аллергия возникла на мордочке возле усов, они могут выпасть / Фото с Unsplash

Инфекции

Бактериальные и грибковые инфекции также могут нарушить целостность кожи, подобно тому, что происходит при обострении аллергии. Одна из самых распространенных болезней – стригущий лишай, который вызывает грибковая инфекция. Из-за нее усы также будут выпадать, как и шерсть.

Травма

Прежде всего это касается кошек, которых отпускают на самовигул. В дворовом бою соперник может задеть морду кота, повредив вибриссы. От механического повреждения они просто могут выпасть.

Эта же проблема может касаться и котов, которые делят пространство с другими животными. Борясь за гегемонию в доме, они могут прибегать к дракам, во время которых шерсть и усы могут буквально летать.

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Прыщи

Кошки также могут страдать от прыщей. Частая локализация вспышки – именно на подбородке. Оттуда они могут перекочевать ближе к усам. А это также может привести к потере усов. Самый простой способ предотвратить появление прыщей у вашей кошки – использовать миски для еды и воды только из нержавеющей стали или керамики. Пластиковые тарелки накапливают микробы, которые могут образовывать прыщи.

Если вы заметили тревожные симптомы у своего любимца – не теряйте времени и обращайтесь к ветеринару. Только специалист может поставить точный диагноз и вылечить животное.