Почему кошки так любят коробки: раскрыт секрет

Все владельцы муркотунов замечали, что любимцы залезают в коробки, сидят там, играют в прятки, неожиданно выпрыгивают и тому подобное. Причин, почему котики любят коробки, немало.

Коробка – это уютное и безопасное место для котика, поэтому четвероногие с таким удовольствием залезают туда. Нередко бывают случаи, когда животные предпочитают не дорогую кровать, а коробку, в которой ее принесли.

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Как кошки видят коробки

От природы эти животные очень любознательны. Когда в доме появляется что-то новое, этот предмет непременно нужно исследовать. Котики думают, что новая вещь может быть опасной или наоборот, это может оказаться игрушкой или едой.



Новый предмет в доме непременно нужно исследовать / Фото Unsplash

В коробке очень удобно спрятаться и подкараулить добычу – так думает кот. В квартире добычей могут стать, например, ноги хозяина, который проходит мимо.

Коробки дарят кошкам ощущение такой безопасности, что они могут прятаться туда в любой стрессовой ситуации. Некоторые владельцы могут спросить: почему же тогда кошка не прячется в переноску, ведь это – тоже своеобразная коробка?

Все просто. Котики быстро понимают, что такое переноска, и что она приносит стресс и негативные эмоции. В переноске кошек несут к ветеринарному врачу, на груминг или просто перемещают куда-то из дома. Поэтому переноска не вызывает приятных эмоций у вашего котика.

Магия коробок

Для того чтобы кот был здоровым и счастливым, ему требуется сбалансированное питание. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца.

Коты любят различные фактуры. Поэтому они могут выбирать только корм определенной формы, или драть именно диван, когда рядом есть когтеточка. Просто им нравится именно эта поверхность.



В коробке кот чувствует себя защищенным / Фото Unsplash

Коробки имеют приятную шершавую фактуру и шуршат, когда кот залезает туда. Именно поэтому котики так любят картонные ящики.

К тому же в картонных коробках от тепла котика быстро повышается температура. Это еще один фактор, почему коты делают выбор в пользу коробок.

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Котам нравится текстура коробок / Фото Unsplash

Как сделать коробку безопасной для кота