В основном коты ложатся спать на человека, потому что им так удобно. Однако есть и другие варианты, объясняющие такие действия любимицы.

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• Если в доме прохладно, кот ложится спать на человека, чтобы согреться. Например, возле горячей батареи или рядом с обогревателем ему может быть слишком жарко. В тот момент, когда от хозяина достаточно тепло и мягко.



Кот на животе хозяйки / Фото Shutterstock

• Хочет тактильного контакта. Многие кошки ложатся на людей, когда страдают от дефицита внимания, поэтому так просят больше заботы.

• Кот ложится на человека и мурчит, желая выразить свою привязанность. Важно отметить, что четырехлапый не станет лежать на том, кого он не любит.



Расположение к хозяину / Фото ZooArt

• Даже имея в доме удобное и мягкое место, расположенное в теплом уголке, большинство котов все равно хотят спать рядом с хозяином. Здесь большую роль может играть сила привычки. Если в детстве животному часто разрешали спать рядом, то так он продолжает делать во взрослом возрасте.

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• Если неприязненно относятся к его хозяину или уделяют слишком много внимания. Таким образом домашняя любимица может защищать или соответственно ревновать любимого человека.