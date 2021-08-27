Коты беспрекословно любят сидеть на окнах и балконах, наблюдая за "малой" жизнью. Такое поведение прописано в их генетическом коде и является инстинктивным.

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Почему коты любят сидеть на высоте

Ответ достаточно прост: кошки имеют инстинктивную потребность наблюдать за своим миром с высоты. Дело в том, что они одновременно хищники для мышей, птиц, кроликов и других мелких животных, а также добыча – для крупных животных.

Высшая точка обзора не только дает кошкам лучший взгляд на потенциальную добычу, но также дает им некоторую защиту от больших животных. Более того, когда предки домашних кошек жили в лесах и джунглях, листья и ветки деревьев были им как камуфляж от хищников.



Кот и охотится, и защищается, сидя наверху / Фото с Unsplash

Можно с уверенностью сказать, что большинство одомашненных кошек не являются частыми охотниками, кроме случайно пойманных мышей или птиц, они точно не охотятся сами, если имеют достаточно еды. Однако их склонность садиться на высокие места остается, глубоко укоренившись в их биологическом коде. Хотя и спасает от многих "опасностей" современного дома.

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Почему современные коты садятся на высокие предметы

Это позволяет следить за окружением.

Это дает некоторое частное, спокойное пространство в семье.

Это предлагает защиту от других кошек, других домашних животных и маленьких детей.

Это помогает избежать конфронтации с другими кошками дома.



Иерархия кошки определяется ее "высотой" в доме / Фото с Unsplash

В домах с несколькими взрослыми кошками лежание в высших точках на самом деле может быть определенным символом статуса. Кошку с лучшей точкой обзора обычно считают доминантной.

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, что способствует их здоровью и благополучию.

Обустройство вертикального пространства

Если вы хотите сделать жизнь своего кота немного счастливее, оборудуйте ему удобное место для "наблюдений". По меньшей мере – постелите что-то мягкое и теплое на его любимый подоконник или шкаф.

Лучшим способом утолить его инстинктивную потребность в высоте будет специально оборудованное "деревцо". В магазинах есть много готовых вариантов, которым нужно только найти место в доме.



Кошачье деревцо с возвышением / Фото с Unsplash