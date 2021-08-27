Коти беззаперечно люблять сидіти на вікнах і балконах, спостерігаючи за "малим" життям. Така поведінка прописана у їхньому генетичному коді і є інстинктивною.

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Чому коти люблять сидіти на висоті

Відповідь досить проста: кішки мають інстинктивну потребу спостерігати за своїм світом з висоти. Річ у тім, що вони одночасно хижаки для мишей, птахів, кроликів та інших дрібних тварин, а також здобич – для великих тварин.

Вища точка огляду не лише дає кішкам кращий погляд на потенційну здобич, але також дає їм певний захист від більших тварин. Ба більше, коли предки домашніх котів жили в лісах та джунглях, листя та гілки дерев були їм за камуфляж від хижаків.



Кіт і полює, і захищається, сидячи вгорі / Фото з Unsplash

Можна з упевненістю сказати, що більшість одомашнених кішок не є частими мисливцями, окрім випадково пійманих мишей або птахів, вони точно не полюють самі, якщо мають вдосталь їжі. Однак їхня схильність сідати на високі місця залишається глибоко вкоріненою у їхньому біологічному коді. Хоч і рятує від багатьох "небезпек" сучасного дому.

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Чому сучасні коти сідають на високі предмети

Це дозволяє стежити за оточенням.

Це дає деякий приватний, спокійний простір у сім'ї.

Це пропонує захист від інших кішок, інших домашніх тварин та маленьких дітей.

Це допомагає уникнути конфронтації з іншими кішками вдома.



Ієрархія кішки визначається за її "висотою" у домі / Фото з Unsplash

У домах з кількома дорослими кішками лежання у найвищих точках насправді може бути певним символом статусу. Кішку з найкращою точкою огляду зазвичай вважають домінантною.

Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100 % поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

Облаштування вертикального простору

Якщо ви хочете зробити життя свого кота трішки щасливішим, обладнайте йому зручне місце для "спостережень". Щонайменше – постеліть щось м'яке і тепле на його улюблене підвіконня чи шафу.

Найкращим способом вгамувати його інстинктивну потребу у висоті буде спеціально облаштоване "деревце". У магазинах є багато готових варіантів, яким потрібно лише знайти місце у домі.



Котяче деревце із підвищенням / Фото з Unsplash

До того ж таку "лазанку" можна змайструвати власноруч із дерева і підручних матеріалів.