Плавать умеют, но почему-то боятся воды: тайна о котах раскрыта

Кошачьи делают все возможное, чтобы избежать намокания. Хотя эта фобия кажется странной, наука нашла ее причину.

Профессор антрозоологии в Университете Канисиуса в Нью-Йорке Малине Сучак рассказала, что коты как вид склонны избегать воды. Это отвращение у них не является результатом инстинкта сохранения, поскольку они умеют плавать.

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Почему коты боятся воды?

По мнению экспертов, эта гидрофобия происходит от воздействия воды на их шубы. Коты имеют изолирующий подшерсток и защитную внешнюю шерсть.

Мокрый кот чувствует себя очень некомфортно с мокрым подшерстком, даже если шерсть высыхает быстрее,

– считает Сучак.

Кошачья шерсть не такая водонепроницаемая, как, например, утиные перья. Это можно проследить от их предка, ближневосточного дикого кота, который происходит из одних из самых сухих регионов Африки, юго-западной и центральной Азии, Индии и Монголии. Из-за своего происхождения из засушливого климата коты плохо приспособлены к влажности.

В недавнем исследовании, проведенном Университетом штата Орегон, профессор Моник Уделл обнаружил, что домашние животные тяготеют к более теплой среде, а не к более холодной. Это преимущество тепла может даже сделать воду менее привлекательной для наших пушистых друзей, поскольку холодная температура может отпугивать.

По словам Сучак, некоторые коты могут бояться воды, если ранее случайно упали в наполненную ванну или их принудительно помыли. Для животного это стрессовая и страшная ситуация.

Большинство котов не любят воду / Фото ua.depositphotos.com

Как правильно гладить кота и как его гладить нельзя?

Бывает, кот всем видом показывает, что хочет, чтобы его погладили. И в следующий момент как только это произошло, на руке остается царапина или домашнее животное убегает. Это связано с тем, что котам некоторые прикосновения нравятся, а некоторые – совсем нет. Как и у людей.

Так, эксперты по фелинологии рассказали, как правильно гладить котиков, чтобы только укреплять отношения с ними.