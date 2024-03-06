Професор антрозоології в Університеті Канісіуса в Нью-Йорку Маліні Сучак розповіла, що коти як вид схильні уникати води. Ця відраза у них не є результатом інстинкту збереження, оскільки вони вміють плавати.

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Чому коти бояться води?

На думку експертів, ця гідрофобія походить від впливу води на їхні шуби. Коти мають ізолююче підшерстя та захисну зовнішню шерсть.

Мокрий кіт почувається дуже некомфортно з мокрим підшерстям, навіть якщо шерсть висихає швидше,

– вважає Сучак.

Котяча шерсть не така водонепроникна, як, наприклад, качине пір'я. Це можна простежити від їхнього предка, близькосхідного дикого кота, який походить з одних з найсухіших регіонів Африки, південно-західної та центральної Азії, Індії та Монголії. Через своє походження з посушливого клімату коти погано пристосовані до вологості.

У нещодавньому дослідженні, проведеному Університетом штату Орегон, професор Монік Уделл виявив, що домашні тварини тяжіють до теплішого середовища, а не до холоднішого. Ця перевага тепла може навіть зробити воду менш привабливою для наших пухнастих друзів, оскільки холодна температура може відлякувати.

За словами Сучак, деякі коти можуть боятися води, якщо раніше випадково впали в наповнену ванну або їх примусово помили. Для тварини це стресова і страшна ситуація.

Більшість котів не люблять воду / Фото ua.depositphotos.com

Як правильно гладити кота і як його гладити не можна?

Буває, кіт усім виглядом показує, що хоче, аби його погладили. Та наступної миті щойно це відбулося, на руці лишається подряпина або домашня тварина тікає. Це пов'язано з тим, що котам деякі доторки подобаються, а деякі – зовсім ні. Як і в людей.

Так, експерти з фелінології розповіли, як правильно гладити котиків, щоб лише зміцнювати стосунки з ними.