"Почему кот смотрит на меня": как понять домашнего любимца по языку тела
Источник:PetMD
Некоторые кошки любят сидеть перед хозяевами и смотреть на них. Это может быть, чтобы заставить покормить их или поиграть. Для лучшего понимания желаний домашнего любимца, стоит научиться "читать" его язык тела.
Счастливый кот
Если кот смотрит и медленно моргает, находясь в нескольких сантиметрах от вашего лица, – это поведение признак привязанности.
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Моргания – дружественный жест, который в сочетании с расслабленным языком тела животного означает, что он хочет быть рядом с вами, проводить вместе время и больше внимания.
Злой кот
Если кот злой или расстроен, у него будут расширены зрачки, повернуты в сторону уши, жестче тело, а также хвост, который машет из стороны в сторону.
Этот язык тела, в дополнение к прямому зрительному контакту, безусловно, является потенциальной угрозой и сигналом о том, что кошке нужно больше пространства.
Злой кот / Фото Pet Care Advisors
В таком случае лучшим решением будет отвести взгляд и отвлечь внимание кота, перенаправив его на что-то другое. Например, можете выдать легкий стук по столу или бросить скомканную бумажку. Это поможет разорвать зрительный контакт и снять напряжение.
Напуганный кот
Когда кот смотрит на вас, пригнувшись и засунув хвост под тело, или прячась, – это свидетельствует о том, что он боится.
Напуганный кот / Фото Shutterstock
Например, если вы резко подскочили, когда любимая футбольная команда забила, случайно бросили какой-то предмет – это напугает кошку. В таком случае ее взгляд, это наблюдение за опасностью. Она будет смотреть на того, кто будет ближе, выдает громкие звуки или двигается.
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Чтобы успокоить животное, сохраняя достаточное расстояние, возьмите вкусное лакомство и дайте кошке. Ей будет очень трудно оставаться в страхе и есть любимые вкусности.Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности.