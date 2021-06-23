Почему кот вас облизывает: 3 причины

Большинству из котовладельцев известно чувство, когда любимец шершавым языком начинает вылизывать руки или лицо. Вполне ожиданно, когда четвероногий делает это после того, как вы поели что-то из того, что он любит.

Многим владельцам коты вылизывают руки, ощутя запах рыбы или сметаны. Однако, кроме сигнала "угости вкусненьким и меня", коты облизыванием сообщают и другую важную информацию.

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Почему коты облизывают людей

Хотя трудно определить, испытывают ли коты такие сложные эмоции, как любовь, облизывание является признаком привязанности. Коты обычно вылизывают себя для ухода. Кошки-матери вылизывают своих котят именно из-за заботы.

Коты облизывают друг друга в знак привязанности. В отношении людей, то они прибегают к этому по нескольким причинам. Они в основном сводятся к проявлениям привязанности.



Облизыванием коты показывают свою привязанность / Фото с Unsplash

Признаки привязанности

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Так же, как вы проявляете приверженность своей кошки, поглаживая ее, ваша кошка может попытаться вернуть услугу, облизывая вас. Котята используют лизание как способ облегчить тревогу: так, как человек может использовать объятия.

Если ваш кот любит лизать вас, это, пожалуй, означает, что он хотел бы взамен получить какую-то ласку. Поэтому в следующий раз обязательно поласкайте его, если не делали этого раньше.



Кот заявляет "поласкайте меня", когда облизывает вас / Фото с Unsplash

Обозначение территории

Коты используют феромоны для обозначения своей территории. В основном они делают это мочеиспусканием, и иногда прибегают и к другим способам. Облизывание и трение мордочкой о голову – это способы, с которыми кошки могут ласково "обозначать" вас как часть имущества.

Когда ваша кошка лижет вас или трется – это подтверждает, что вы для нее важны, и она хочет, чтобы все остальные коты это знали. Иногда другие коты уклоняются, почувствовав запах другой кошки.

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"Уход за человеком"

Коты думают, что люди – тоже коты и о них надо заботиться. Замечательным примером является четвероногий, который будет оставлять мертвых мышей или птиц у своего хозяина, пытаясь поделиться "вкусным гостинцем".

Также известно, что коты дарят своим хозяевам живых животных, пытаясь научить их охотиться. Понятно, что много котов не только воспринимают своих хозяев как часть семьи, а считают чуть неумелыми "недокотами".



Коты могут уклоняться от руки, почувствовав феромоны другого кота / Фото с Unsplash

Когда коты вылизывают вас, это может означать, что они пытаются научить вас ухаживать за собой. Это воспоминание о том, что вашу кошку вылизывала мать.

Кошки очень внимательно относятся к настроению своего хозяина. Например, ваша кошка более ласковая, когда вы находитесь в стрессе или больные. Она пытается успокоить вас.

Может быть неприятно

Тщательное облизывание от кота не всегда комфортно. Это из-за кошачьего языка с "крючками", которые направлены назад. Они предназначены вытаскивать и чистить шерсть подобно расческе.



Шершавый язык кота с "крючками" / Фото с istock

Помните, если кошка вылизывает вас – это хорошо. Так она просто пытается проявить какую-то любовь.