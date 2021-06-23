Многим владельцам коты вылизывают руки, ощутя запах рыбы или сметаны. Однако, кроме сигнала "угости вкусненьким и меня", коты облизыванием сообщают и другую важную информацию.

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Почему коты облизывают людей

Хотя трудно определить, испытывают ли коты такие сложные эмоции, как любовь, облизывание является признаком привязанности. Коты обычно вылизывают себя для ухода. Кошки-матери вылизывают своих котят именно из-за заботы.

Коты облизывают друг друга в знак привязанности. В отношении людей, то они прибегают к этому по нескольким причинам. Они в основном сводятся к проявлениям привязанности.



Облизыванием коты показывают свою привязанность / Фото с Unsplash