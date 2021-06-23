Багатьом власникам коти вилизують руки, почувши запах риби чи сметани. Однак, крім сигналу "пригости смачненьким і мене", коти облизуванням повідомляють і іншу важливу інформацію.

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Чому коти облизують людей

Хоча важко визначити, чи відчувають коти такі складні емоції, як любов, облизування є ознакою прихильності. Коти зазвичай вилизують себе для догляду. Кішки-матері вилизують своїх кошенят саме через піклування.

Коти облизують один одного на знак прихильності. Щодо людей, то вони вдаються до цього через кілька причин. Вони переважно зводяться до проявів прихильності.



Облизуванням коти показують свою прихильність / Фото з Unsplash