Якщо улюбленець не лежить на клавіатурі ноутбука, не затуляє собою телевізор, не нявчить щосили, коли побачить дно миски – перевірте, може, ваш котик зламався. Хоч поведінка котів іноді може справді дратувати, але все одно ми любимо їх з усіх сил.
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Як коти знущаються з господарів
Коробки
Кіт в коробці / Фото Stock Photo
Коли ви приносите додому щось у коробці, будьте певні – ваш кіт опиниться у ній, щойно вона стане пустою. Навіть якщо ви придбаєте коту лежанку, кігтеточку чи нову іграшку — все одно чотирилапий спершу буде "тестувати" коробку від неї.
Повертатися задом
Так котики висловлюють свою любов / Фото i like pet
Ви мирно спите, нічого не підозрюючи. Ваш кіт починає потихеньку ходити вашим тілом, підбираючись до обличчя. Коли ви відкриваєте очі, розбуджені таким "масажем", перше, що бачите – задню частину тіла котика, люб'язно повернуту до вас. Хоча фахівці кажуть, що цей жест – вияв любові й довіри тварини, приємного у ньому мало.
Не давати себе сфотографувати
Котів буває непросто сфотографувати / Фото Depositphotos
Ні для кого не секрет, що коти інколи сплять або бавляться дуже кумедно. Але щойно ви захочете зробити фото свого улюбленця, знайте – він одразу змінить позу сну на абсолютно тривіальну або взагалі прокинеться і втече.
Лежати на книжці або ноутбуці
Так кішки приваблюють увагу / Фото Goodfon
Є теорія, що котики ревнують своїх господарів до того предмету, який люди довго тримають в руках. Саме тому пухнастики полюбляють розлягтися на вашій газеті, книзі чи клавіатурі. Не сваріться на них за цю звичку, а краще приділіть їм трішки більше уваги.
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Несподіваний кусь
Усі коти роблять кусь / Фото AdMe
Уявіть: ви гладите свого улюбленого котика, чухаєте його за вушком, пухнастик у захваті й навіть підставляє вам животик для того, щоб ви й там його погладили… Аж раптом ваша рука піддається несподіваному нападу. Момент, коли кіт робить "кусь", вгадати майже неможливо. Коти регулярно застосовують цю психологічну зброю проти своїх власників.