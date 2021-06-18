Якщо улюбленець не лежить на клавіатурі ноутбука, не затуляє собою телевізор, не нявчить щосили, коли побачить дно миски – перевірте, може, ваш котик зламався. Хоч поведінка котів іноді може справді дратувати, але все одно ми любимо їх з усіх сил.

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Як коти знущаються з господарів

Коробки

Кіт в коробці
Кіт в коробці / Фото Stock Photo

Коли ви приносите додому щось у коробці, будьте певні – ваш кіт опиниться у ній, щойно вона стане пустою. Навіть якщо ви придбаєте коту лежанку, кігтеточку чи нову іграшку — все одно чотирилапий спершу буде "тестувати" коробку від неї.

Повертатися задом

Так котики висловлюють свою любов
Так котики висловлюють свою любов / Фото i like pet

Ви мирно спите, нічого не підозрюючи. Ваш кіт починає потихеньку ходити вашим тілом, підбираючись до обличчя. Коли ви відкриваєте очі, розбуджені таким "масажем", перше, що бачите – задню частину тіла котика, люб'язно повернуту до вас. Хоча фахівці кажуть, що цей жест – вияв любові й довіри тварини, приємного у ньому мало.

Не давати себе сфотографувати

Котів буває непросто сфотографувати
Котів буває непросто сфотографувати / Фото Depositphotos

Ні для кого не секрет, що коти інколи сплять або бавляться дуже кумедно. Але щойно ви захочете зробити фото свого улюбленця, знайте – він одразу змінить позу сну на абсолютно тривіальну або взагалі прокинеться і втече.

Лежати на книжці або ноутбуці

Так кішки приваблюють увагу
Так кішки приваблюють увагу / Фото Goodfon

Є теорія, що котики ревнують своїх господарів до того предмету, який люди довго тримають в руках. Саме тому пухнастики полюбляють розлягтися на вашій газеті, книзі чи клавіатурі. Не сваріться на них за цю звичку, а краще приділіть їм трішки більше уваги.

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Несподіваний кусь

Усі коти роблять кусь
Усі коти роблять кусь / Фото AdMe

Уявіть: ви гладите свого улюбленого котика, чухаєте його за вушком, пухнастик у захваті й навіть підставляє вам животик для того, щоб ви й там його погладили… Аж раптом ваша рука піддається несподіваному нападу. Момент, коли кіт робить "кусь", вгадати майже неможливо. Коти регулярно застосовують цю психологічну зброю проти своїх власників.