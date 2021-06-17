2-річна домашня киця на прізвисько Ніпа доводить, що дресирувати котів – можна й потрібно. Тваринка зі своєю власницею мешкають в Фінляндії.
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Кішка працює терапевтом
Ніпа навіть має роботу. Вона є кішкою-терапевтом й відвідує людей літнього віку, щоб подарувати їм хороший настрій.
"Кар'єра" кішки почалася з того, що власниця Тііна взяла її з собою на роботу. Жінка працює з людьми старшого віку й вирішила, що їм буде корисно поспілкуватися з Ніпою. Але стало зрозуміло, що для всіх буде безпечніше й простіше, якщо улюблениця буде дуже слухняною.
Навчалася в котячій школі
Тоді Ніпу записали в школу кішок. Тварина пройшла базовий курс навчання роботі з клікером. Далі Тііна вчить улюбленицю сама.
Талановита тваринка вміє кататися на скейті, підійматися сходами на ногах людини, одягати взуття, котити бочку й чимало іншого.
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