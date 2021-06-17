2-летняя домашняя кошка по кличке Нипа доказывает, что дрессировать кота – можно и нужно. Животное со своей владелицей живут в Финляндии.

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Кошка работает терапевтом

Нипа даже имеет работу. Она является кошкой-терапевтом и посещает людей пожилого возраста, чтобы подарить им хорошее настроение.

"Карьера" кошки началась с того, что владелица Тиина взяла ее с собой на работу. Женщина работает с людьми старшего возраста и решила, что им будет полезно пообщаться с Нипой. Но стало понятно, что для всех будет безопаснее и проще, если любимица будет очень послушной.

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Училась в кошачьей школе

Тогда Нипу записали в школу кошек. Животное прошло базовый курс обучения работе с кликером. Далее Тиина учит любимицу сама.

Талантливая зверушка умеет кататься на скейте, подниматься по лестнице на ногах человека, на девать обувь, катать бочку и многое другое.

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