Почему кошки прячут лапки под себя: 4 интересных причины

Все любители котиков видели "фирменную" позу этих животных – пушистик лежит на животе, а все 4 лапки надежно спрятаны под телом. Рассказываем, почему котам нравится так лежать.

Среди владельцев котов есть даже шутливое название для этого явления. Они называют это "буханкой кота". И действительно, в такой позе любимцы похожи на батон или хлеб.

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Существуют даже владельцы, которые делают снимки котиков в позе "буханки" на стеклянном столе. Кошачьи лапки, прижатые тяжестью тела, снизу выглядят очень забавно.



Котик на стеклянном столе / Фото pitomzy.com

Почему коты прячут лапки

Чтобы согреться



Так котик может максимально сохранить тепло / Фото Unsplash

Кошки – очень теплолюбивые животные. Превращение в пушистую "буханку" помогает им сэкономить тепло собственного тела и сократить теплоотдачу. Особенно полезным такое умение является для короткошерстных и лысых кошек.

Для экономии энергии

Чтобы любимцы оставались здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.



Поза "буханки" помогает кошкам экономить энергию / Фото Unsplash

Коты проводят во сне около двух третей своей жизни. Это не значит, что они – ленивые. Просто эти животные накапливают энергию, чтобы в темное время суток выйти на охоту.

Даже если котик живет в квартире, его инстинкты все равно очень сильны. Любимец может лежать в позе "буханки", чтобы хорошенько отдохнуть перед ночными забегами, сбрасыванием вещей со стола и другими приятными вещами.

Котам так удобно



В такой позе ваш любимец может чувствовать максимальный комфорт / Фото Unsplash

Кошки – известные любители уюта. Поза "буханки" позволяет достичь максимального комфорта, поэтому котики часто используют ее для сна или расслабленного наблюдения за тем, что происходит вокруг.

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Кот может плохо себя чувствовать



Котики могут прятать лапки под себя, если плохо себя чувствуют / Фото Unsplash

Иногда животное может испытывать боль или другие симптомы и пытается максимально "спрятаться", собрать свое тело вместе. Если ваш котик не выглядит расслабленным, его глаза прищурены, голова склоняется вниз, тело трясется или дергается – немедленно обратитесь к ветеринарному врачу.