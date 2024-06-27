Почему беспородный кот намного лучше породистого?

Бездомного кота можно взять бесплатно, но он требует такого же уровня ухода, как и любая породистая кошка. Несмотря на то, что начальные расходы на приобретение бездомного кота составляют ноль гривен, будущие хозяева должны быть готовы уделять животному не меньше внимания и заботы, чтобы обеспечить его благополучие.

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Коты, которые живут на улице, демонстрируют более высокую способность к обучению и имеют лучший интеллект, поскольку потребность адаптироваться к различным условиям за пределами комфортной домашней среды развивает их навыки решения проблем. Так, владельцам котов будет легче приучить их к лотку и точилке для когтей.

Также считается, что у беспородных котов крепче здоровье, потому что их ни с кем не скрещивали и они ближе к природе. Искусственно выведенные породистые коты часто имеют ряд генетических заболеваний.

Кошка, которая длительное время находилась в суровых условиях, испытывает безграничную благодарность своему хозяину за то, что тот спас ее от холода, голода и опасности. Для любителей котов непоколебимая верность и привязанность такого кошачьего компаньона считается наивысшим подарком.

Кроме того, коты, привыкшие к улице, – замечательные охотники, поэтому их очень полезно держать в домах, где водятся грызуны.



Почему беспородный кот намного лучше породистого / Фото Unsplash

При этом, важно подчеркнуть: если вы решились приютить уличного котика, то следует обязательно обратиться к ветеринару, чтобы он заверил в безопасности вас и самого кота. Дело в том, что такие пушистики могут иметь определенные инфекции, которые следует ликвидировать перед тем, как принести его домой.

К слову, прожив с кошкой достаточно долго, мы можем начать разговаривать с любимцем. Кошка мяукает, мы что-то говорим в ответ, или даже издаем звук, подобный мяуканью. Но это совсем не основной способ общения с другими кошками – его используют только для людей.