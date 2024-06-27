Чому безпородний кіт набагато кращий за породистого?

Безпритульного кота можна взяти безплатно, але він потребує такого ж рівня догляду, як і будь-яка породиста кішка. Попри те, що початкові витрати на придбання безпритульного кота становлять нуль гривень, майбутні господарі повинні бути готові приділяти тварині не менше уваги й турботи, щоб забезпечити її добробут.

Читайте також Повзуча окупація: чому насправді коти люблять лежати на ноутбуках

Коти, які живуть на вулиці, демонструють вищу здатність до навчання та мають кращий інтелект, оскільки потреба адаптуватися до різних умов за межами комфортного домашнього середовища розвиває їхні навички розв'язання проблем. Так, власникам котів буде легше привчити їх до лотка та точилки для кігтів.

Також вважається, що у безпородних котів міцніше здоров'я, тому що їх ні з ким не схрещували і вони ближче до природи. Штучно виведені породисті коти часто мають низку генетичних захворювань.

Кішка, яка тривалий час перебувала в суворих умовах, відчуває безмежну вдячність своєму господареві за те, що той врятував її від холоду, голоду та небезпеки. Для любителів котів непохитна вірність і прихильність такого котячого компаньйона вважається найвищим подарунком.

Крім того, коти, які звикли до вулиці, – чудові мисливці, тому їх дуже корисно тримати в будинках, де водяться гризуни.



Чому безпородний кіт набагато кращий за породистого / Фото Unsplash

При цьому, важливо підкреслити: якщо ви наважилися прихистити вуличного котика, то слід обов'язково звернутися до ветеринара, щоб він запевнив у безпеці вас та самого кота. Річ у тім, що такі пухнастики можуть мати певні інфекції, які слід ліквідувати перед тим, як принести його додому.

До слова, проживши з кішкою досить довго, ми можемо почати розмовляти з улюбленцем. Кішка нявкає, ми щось говоримо у відповідь, або навіть видаємо звук, подібний до нявкання. Але це зовсім не основний спосіб спілкування з іншими кішками – його використовують лише для людей.