Плакал от радости: мужчине вернули его любимого пса – трогательное видео

Мужчина от эмоций расплакался как ребенок. Он очень волновался, когда его пес исчез, а потому обратился за помощью к местной полиции.

Трогательная история произошла в Ватсонвилле, штат Калифорния. Пес по кличке Эрроу не возвращался домой в течение 3 дней.

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Женщина забрала собаку себе

Владелец собаки обратился в местный департамент полиции. Мужчине не отказали и полицейские приступили к поискам собаки.

Сначала все попытки найти добермана Эрроу были безрезультатными. Но за несколько дней полицейские сумели установить личность женщины, которая нашла собаку.

Женщина забрала добермана себе, решив, что он бездомный. Полиция отобрала у нее Эрроу и вернула его владельцу.



Владелец расплакался, когда ему вернули собаку / Скриншот с видео

Трогательное видео посмотрели десятки тысяч людей

Момент невероятно щемящей встречи хозяина и его собаки сняли на видео. Пользователи фейсбука пересмотрели этот ролик почти 50 тысяч раз.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для негосодержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Мужчина расплакался, как ребенок, когда ему вернули его собаку: смотрите видео

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В Черновцах собаку нашли через полтора года

Метис таксы по кличке Тася потерялась, когда побежала за своим хозяином на рынок.

Собака полтора года жила на улице, пока не заболела.

Местная волонтер повезла животное на операцию и рассказала о ней в соцсетях.

На следующий день позвонила владелица собаки и плача сообщила, что это их любимица.

Сейчас Тася вернулась в семью и постепенно выздоравливает.



Собаку Тасю нашли через полтора года / Фото с Молодого буковинца