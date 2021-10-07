Небайдужі люди підгодовували та доглядали песика на вулиці. Але згодом у тварини виявили велику пухлину на молочних залозах. Тоді місцеві мешканці звернулися по допомогу до волонтерки Анни Климчук.

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Півтора року собака жила на вулиці / Фото з Молодого буковинця

Негайно відвезли до ветеринара

Анна побачила стан песика та одразу звернулася до ветеринара.

Злоякісна пухлина молочної залози була розміром із велику грушу, просто жах. Собака страшенно мучився. Тож я повезла тварину до ветеринара, – розповідає небайдужа жінка.



Волонтерка Анна підібрала песика й відвезла до ветеринара / Фото з Молодого буковинця

У лікарні з'ясували, що собака має ще й велику грижу та запалення жіночих органів. Отже, песику потрібно було зробити 3 складні операції. Волонтерка боялася, що тварина не виживе – адже вік собаки вже немалий, понад 10 років.

Собака успішно перенесла 3 складні операції

Але собака успішно перенесла операції та наркоз. Тоді Анна вирішила розповісти історію знайди в соціальних мережах. Сподівалася, що хтось прихистить старенького песика.



Собаці довелося зробити операцію / Фото з Молодого буковинця

А вже наступного дня волонтерці зателефонувала жінка. Плачучи, вона розповіла, що це її собака Тася, і що вона зникла півтора року тому.



Господарі Тасі впізнали свою собаку / Фото з Молодого буковинця

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Загубили на базарі



Тася із власниками / Фото з Молодого буковинця

Власниця, теж Анна, розповіла, що Тася загубилася випадково. Собачка побігла за зятем жінки на ринок, а потім відстала, а чоловік цього не помітив. Далі собака опинилася в районі залізничного вокзалу – можливо, хтось переніс її туди. Бо сама Тася не звикла до транспорту й чужих собак, і навряд чи забігла б так далеко.

Спершу не повірили, що це справді власники

Чесно кажучи, я спершу не повірила, що це справді її собака. Бо такі дива трапляються дуже рідко, – розповідає волонтерка Анна Климчук.

Але після перегляду фото та відео сумніви відпали – це точно Тася. У неї були характерні шрами на носику.

Власники навіть не сподівалися знову побачити свого собаку. Вони думали, що Тасю збила машина. Ця собака – справжній член родини, господарі навіть не заводили нового пса, адже сильно переживали через втрату Тасі.



Тепер собака разом зі своєю сім'єю / Фото з Молодого буковинця

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Зараз Тася перебуває під пильним наглядом господарів. Її шви загоюються, а сама вона відтепер знову живе в теплі та любові.