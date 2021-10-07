Неравнодушные люди подкармливали и присматривали за песиком на улице. Но потом у животного обнаружили большую опухоль на молочных железах. Тогда местные жители обратились за помощью к волонтеру Анне Климчук.

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Полтора года собака жила на улице / Фото с Молодого БУКОВИНЦЕВ

Немедленно отвезли к ветеринару

Анна увидела состояние пса и сразу обратилась к ветеринару.

Злокачественная опухоль молочной железы была размером с большую грушу, просто ужас. Собака очень мучилась. Поэтому я повезла животное к ветеринару, – рассказывает небезразличная женщина.



Волонтер Анна подобрала песика и повезла к ветеринару / Фото с Молодого буковинца

В больнице выяснили, что у собаки еще и большая грыжа, а также воспаление женских органов. Итак, собачке нужно было сделать 3 сложные операции. Волонтер боялась, что животное не выживет – ведь возраст собаки уже немалый, более 10 лет.

Собака успешно перенесла 3 сложные операции

Но собака успешно перенесла операции и наркоз. Тогда Анна решила рассказать историю найденыша в социальных сетях. Надеялась, что кто-то приютит старого пса.



Собаке пришлось сделать операцию / Фото с Молодого буковинца

А уже на следующий день волонтерше позвонила женщина. Плача, она рассказала, что это ее собака Тася, и она пропала полтора года назад.



Хозяева Таси узнали свою собаку / Фото с Молодого буковинца

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.

Потеряли на рынке



Тася с владельцами / Фото с Молодого буковинца

Владелица, тоже Анна, рассказала, что Тася потерялась случайно. Собачка побежала за зятем женщины на рынок, а потом отстала, а мужчина этого не заметил. Далее собака оказалась в районе железнодорожного вокзала – возможно, кто-то отнес ее туда. Потому что сама Тася не привыкла к транспорту и чужим собакам, и вряд ли забежала бы так далеко.

Сначала не поверили, что это действительно владельцы

Честно говоря, я сначала не поверила, что это действительно ее собака. Потому что такие чудеса случаются очень редко, – рассказывает волонтер Анна Климчук.

Но после просмотра фото и видео сомнения отпали – это точно Тася. У нее были характерные шрамы на носике.

Владельцы даже не надеялись вновь увидеть свою собаку. Они думали, что Тасю сбила машина. Эта собака – настоящий член семьи, хозяева даже не заводили нового пса, ведь сильно переживали из-за утраты Таси.



Теперь собака вместе со своей семьей / Фото с Молодого буковинца

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