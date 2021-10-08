Зворушлива історія трапилася у Ватсонвіллі, штат Каліфорнія. Пес на прізвисько Ерроу не повертався додому протягом 3 днів.

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Жінка забрала собаку собі

Власник собаки звернувся до місцевого департаменту поліції. Чоловіку не відмовили й поліцейські взялися до пошуків собаки.

Спершу усі спроби знайти добермана Ерроу були безрезультатними. Але за кілька днів поліцейські зуміли встановити особу жінки, які знайшла песика.

Жінка забрала добермана собі, вирішивши, що він бездомний. Поліція відібрала у неї Ерроу і повернула його власнику.



Власник розплакався, коли йому повернули собаку / Скриншот з відео

Зворушливе відео подивилися десятки тисяч людей

Момент неймовірно щемливої зустрічі хазяїна та його собаки зняли на відео. Користувачі фейсбуку переглянули цей ролик майже 50 тисяч разів.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

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У Чернівцях собаку знайшли через півтора року

Метис такси на прізвисько Тася загубилась, коли побігла за своїм господарем на базар.

Собака півтора року жила на вулиці, поки не захворіла.

Місцева волонтерка відвезла тварину на операцію та розповіла про неї в соцмережах.

Наступного дня зателефонувала власниця собаки й плачучи повідомила, що це їх улюблениця.

Зараз Тася повернулася в родину і поступово одужує.



Собаку Тасю знайшли через півтора року / Фото з Молодого буковинця