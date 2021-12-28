Согласно последним исследованиям из Аляскинского университета, хомяки могут выпивать до 18 граммов этанола в день. Если сравнить с человеком, то это похоже, если бы он выпил полтора литра ликера Everclear.

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В лабораторных условиях хомяки отдают большее преимущество крепкому алкоголю, чем воде. При этом переносимость выпитого настолько высока, что визуальный тест тяжело определяет опьянение.

Как оценивали состояние опьянения

Есть шкала колебаний от 1 до 4 баллов. Где 0 – отсутствие видимого раскачивания, а 4 – состояние, когда хомяк падает на бок и не шевелится. Даже при очень больших дозах алкоголя, лабораторные хомяки никогда не набирали более 0,5 баллов.

Эксперимент повторили, вводя алкоголь в брюшко грызунов. Только тогда хомяки падали от меньших доз этанола.



Хомяк / Фото DepositPhotos

Какое научное объяснение

В условиях дикой природы хомяки собирают в своих норах запасы, среди которых есть фрукты и семена райграса, что подвергаются брожению. Грызуны могут питаться своими запасами долгое время, даже зимой, что определяет высокую толерантность к алкоголю. Об этом сообщила психолог из университета Аляски – Гвен Лупфер.

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Печень хомяков легко перерабатывает этанол, потому очень малая часть выпитого остается в их крови. Однако если этанол попадает в кровоток и мозг грызунов, они сильно шатаются и падают.

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