Згідно з останніми дослідженнями з Аляскинського університету, хом'яки можуть випити до 18 грамів етанолу на день. Якщо порівняти з людиною, то це схоже, якби вона випила півтора літра лікеру Everclear.

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В лабораторних умовах хом'яки віддають більшу перевагу міцному алкоголю, ніж воді. При цьому переносність випитого настільки висока, що візуальний тест важко визначає сп'яніння.

Як оцінювали стан спʼяніння

Існує шкала коливань від 1 до 4 балів. Де 0 – відсутність видимого розгойдування, а 4 – стан, коли хом'як падає на бік і не ворушиться. Навіть за дуже великих доз алкоголю, лабораторні хом'яки ніколи не набирали понад 0,5 балів.

Експеримент повторили, вводячи алкоголь у черевце гризунів. Тільки тоді хом'яки падали й від менших доз етанолу.



Хомʼяк / Фото DepositPhotos​

Яке наукове пояснення

В умовах дикої природи хом'яки збирають у своїх норах запаси, серед яких є фрукти та насіння райграсу, які піддаються бродінню. Гризуни можуть харчуватися своїми запасами довгий час, навіть взимку, що й визначає високу толерантність до алкоголю. Про це повідомила психолог з університету Аляски – Гвен Лупфер.

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Печінка хом'яків легко переробляє етанол, тому дуже мала частина випитого залишається в їх крові. Проте, якщо етанол попадає в кровообіг та мозок гризунів, вони сильно хитаються і падають.

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