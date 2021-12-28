Відомо, що віслюк дуже полюбляє грати з мʼячиком. Проте стара його іграшка тріснула, тому господарі вирішили зробити улюбленцю подарунок.
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Новий мʼяч віслюк отримав напередодні свят. Щасливу реакцію тварини можна побачити на відео, яке опублікували в соціальних мережах.
Дивіться відео: як віслюк відреагував на подарунок
Згідно з роликом, віслюку кинули синю кулю й він одразу радісний побіг за нею. Коли він її схопив, то почав бігати та щасливо стрибати. Крім того, він вставав на задні лапки та видавав різноманітні звуки.
У соціальних мережах люди активно коментували ролик:
- "Навіть дрібниці роблять тварин такими щасливими".
- "Причина, чому цей улюбленець щасливий, – це його господар. Ніколи не буває поганих домашніх тварин, тільки погані власники домашніх тварин".
- "Я ніколи не бачив, щоб віслюк так грав, такий милий".
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