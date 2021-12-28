Відомо, що віслюк дуже полюбляє грати з мʼячиком. Проте стара його іграшка тріснула, тому господарі вирішили зробити улюбленцю подарунок.

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Новий мʼяч віслюк отримав напередодні свят. Щасливу реакцію тварини можна побачити на відео, яке опублікували в соціальних мережах.

Дивіться відео: як віслюк відреагував на подарунок

Згідно з роликом, віслюку кинули синю кулю й він одразу радісний побіг за нею. Коли він її схопив, то почав бігати та щасливо стрибати. Крім того, він вставав на задні лапки та видавав різноманітні звуки.

У соціальних мережах люди активно коментували ролик:

"Навіть дрібниці роблять тварин такими щасливими".

"Причина, чому цей улюбленець щасливий, – це його господар. Ніколи не буває поганих домашніх тварин, тільки погані власники домашніх тварин".

"Я ніколи не бачив, щоб віслюк так грав, такий милий".

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Тваринки можуть з легкістю розсмішити своїми гримасами чи витівками. Ще більше задоволення – спостерігати за власними домашніми улюбленцями, про яких дбати легко з Purina®. Збалансований корм із поживними речовинами не тільки втамує їхній голод, але й збадьорить. Відтак гарні фото і відео вам гарантовані.

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