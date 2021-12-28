Известно, что осел очень любит играть с мячиком. Однако старая игрушка треснула, поэтому хозяева решили сделать любимцу подарок.
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Новый мяч осел получил в канун праздников. Счастливую реакцию животного можно увидеть на видео, опубликованном в социальных сетях.
Смотрите видео: как осел отреагировал на подарок
Согласно ролику, ослу бросили синий шар и он сразу радостный побежал за ним. Когда он его схватил, начал бегать и счастливо прыгать. Кроме того, он вставал на задние лапки и издавал всевозможные звуки.
В социальных сетях люди активно комментировали ролик:
- "Даже мелочи делают животных такими счастливыми".
- "Причина, почему этот любимец счастлив, это его хозяин. Никогда не бывает плохих домашних животных, только плохие владельцы домашних животных".
- "Я никогда не видел, чтобы осел так играл, такой милый".
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